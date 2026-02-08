Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. febrúar 2026 19:44 Guðmundur Magnússon sést hér kominn í Njarðvíkurbúninginn. Knattspyrnudeild Njarðvíkur Framherjinn Guðmundur Magnússon hefur gert samning við Knattspyrnudeild Njarðvíkur um að leika með liðinu í Lengjudeild karla sumarið 2026. Guðmundur kemur til Njarðvíkur frá uppeldisfélagi sínu, Fram, þar sem hann er einn af leikjahæstu og markahæstu leikmönnum í sögu Fram. Hann hefur skorað 36 deildarmörk fyrir Fram í efstu deild og er þar í sjötta sætinu. Auk Fram hefur Guðmundur leikið fyrir Víking Ólafsvík, HK, Keflavík, ÍBV, Grindavík og Breiðablik. Alls hefur Guðmundur skorað 98 mörk í 310 leikjum í öllum deildum á Íslandi þar af 40 mörk í 162 leikjum í úrvalsdeildinni. „Svo sannarlega sterk viðbót í framlínuna hjá Njarðvíkurliðinu fyrir komandi átök í Lengjudeildinni í sumar,“ segir í frétt um félagskiptin á miðlum Njarðvíkur. Njarðvíkingar voru ekki langt frá því að komast upp í Bestu deildina síðasta haust en Davíð Smári Lamude, fyrrum þjálfari bikarmeistara Vestra, tók við liðinu í vetur. Lengjudeild karla UMF Njarðvík Mest lesið „Gagnrýnin og viðbjóðurinn aldrei verið meiri“ Handbolti Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Enski boltinn Lindsey Vonn úr leik eftir hrikalegt fall í fyrstu ferð Sport Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Enski boltinn Drama í skíðagöngu Dags: Stytti sér leið en fékk samt silfur Sport Íslandsmeistari í ólympískum lyftingum þremur vikum eftir að hún missti fóstur Sport Minningarleikur um strákinn sem lést í bílslysi á Miklubraut: „Fyllum höllina - fyrir Patta“ Sport Lindsey Vonn fótbrotnaði við fallið Sport Uppgjör: Afturelding-Valur 27-35 | Arnór með stórleik í stórsigri Handbolti Dagur hringaður seint og þurfti að hætta Sport Fleiri fréttir Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Sjá meira