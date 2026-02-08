Íslenski boltinn

Guð­mundur Magnús­son skiptir úr bláu í grænt

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Guðmundur Magnússon sést hér kominn í Njarðvíkurbúninginn.
Knattspyrnudeild Njarðvíkur

Framherjinn Guðmundur Magnússon hefur gert samning við Knattspyrnudeild Njarðvíkur um að leika með liðinu í Lengjudeild karla sumarið 2026.

Guðmundur kemur til Njarðvíkur frá uppeldisfélagi sínu, Fram, þar sem hann er einn af leikjahæstu og markahæstu leikmönnum í sögu Fram. Hann hefur skorað 36 deildarmörk fyrir Fram í efstu deild og er þar í sjötta sætinu.

Auk Fram hefur Guðmundur leikið fyrir Víking Ólafsvík, HK, Keflavík, ÍBV, Grindavík og Breiðablik.

Alls hefur Guðmundur skorað 98 mörk í 310 leikjum í öllum deildum á Íslandi þar af 40 mörk í 162 leikjum í úrvalsdeildinni.

„Svo sannarlega sterk viðbót í framlínuna hjá Njarðvíkurliðinu fyrir komandi átök í Lengjudeildinni í sumar,“ segir í frétt um félagskiptin á miðlum Njarðvíkur.

Njarðvíkingar voru ekki langt frá því að komast upp í Bestu deildina síðasta haust en Davíð Smári Lamude, fyrrum þjálfari bikarmeistara Vestra, tók við liðinu í vetur.

Lengjudeild karla UMF Njarðvík

