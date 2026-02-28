Í hópi þeirra sjö sem voru handteknir í Noregi í vikunni, vegna gruns um vafasöm afskipti af fótboltaleikjum, eru tveir leikmenn KFUM sem spilar í norsku úrvalsdeildinni.
Þetta staðfesti KFUM í tilkynningu á heimasíðu sinni í gær, eftir að norski miðillinn TV 2 hafði greint frá málinu.
Mennirnir sjö hafa allir verið látnir lausir í bili en eru grunaðir um grófa spillingu og fjárdrátt í tengslum við fótboltaleiki, samkvæmt lögreglu.
„Það er enginn grundvöllur fyrir því að halda að þetta hafi haft áhrif á úrslit leikja. Leikjunum sem slíkum var ekki hagrætt. Grunurinn snýr að hagræðingu aðstæðna hjá einstaklingum,“ sagði Sahd Iqbal, talsmaður lögreglu, við NRK í gær en útskýrði málið ekki frekar.
Í tilkynningu KFUM segir að lítið sé hægt að segja um málið að svo stöddu.
„Þetta er að sjálfsögðu mal sem að við tökum af mikilli alvöru. Við höfum ekki nógu góða yfirsýn til að geta tjáð okkur um hvað allt málið snýst um en getum upplýst að tveir af okkar leikmönnum hafa verið ákærðir.
Við tökum líka eftir því að lögmaður lögreglunnar sagði við TV2 að enginn grunur léki á því að úrslitum leikja hefði verið hagrætt,“ sagði í tilkynningunni.
Lögreglan staðfesti í dag að rannsókn hefði hafist eftir ábendingu frá getraunaeftirlitinu.