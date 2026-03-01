„Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Valur Páll Eiríksson skrifar 1. mars 2026 08:01 Mynd frá vettvangi í Tehran. Getty Tafarlaust hlé hefur verið gert á öllum fótboltakeppnum í Íran í skugga árásar Bandaríkjanna og Ísraels á ríkið í gær. Forseti knattspyrnusambands landsins segir ólíklegt að íranska landsliðið keppi á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar. FIFA fundar um málið. Íran vann sér inn keppnisrétt á HM í gegnum undankeppni Asíu og á að spila alla þrjá leiki sína á HM í Bandaríkjunum. Áður en kom að árás gærdagsins var ljóst að ákveðin flækjustig fylgdu þátttöku Írans en ríkið er á meðal þeirra sem er á svartlista hjá bandarískum yfirvöldum og Íranar mega ekki ferðast til Bandaríkjanna. Mehdi Taj, forseti knattspyrnusambands Írans, var til viðtals hjá ríkismiðlinum í Tehran í gær. „Miðað við það sem gerðist í dag og með þeirri árás Bandaríkjanna er ólíklegt að við getum hlakkað til HM, en íþróttayfirvöldin eru þau sem verða að taka ákvörðun um það,“ sagði forsetinn um þátttöku Írans í mótinu. FIFA er meðvitað um stöðuna en framkvæmdastjóri sambandsins sagði fátt við fjölmiðla annað en að málinu yrði fylgt eftir. „Ég las fréttirnar af Íran eins og þú, Við funduðum í dag en það er full snemmt að tjá sig í smáatriðum. Við höldum áfram að fylgjast með vendingum í kringum allt það sem kemur upp í heiminum,“ sagði Matthias Grafstrom, framkvæmdastjóri FIFA, við ESPN. HM 2026 í fótbolta Bandaríkin Íran Mest lesið „Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Fótbolti Utan vallar: Himnafaðirinn, Jordan og kvöldið hans Elvars Körfubolti Í öngum sínum eftir tapið á Íslandi: „Eitt neyðarlegasta tap í sögu þjóðarinnar“ Körfubolti „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Íslenski boltinn Dagskráin í dag: Risaleikur í Lundúnum Sport Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Enski boltinn „Fyrst og fremst stoltur af leikmönnum liðsins“ Handbolti Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Fótbolti „Sagði að ég væri lítill svo ég sagði honum að halda kjafti“ Sport „Þetta er súrrealísk tilfinning“ Handbolti Fleiri fréttir „Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Hristu af sér Bodö tapið og eru skrefi nær titlinum Kane og Kimmich kláruðu Dortmund Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Þrenna Yamal kláraði Villarreal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Tómas Bent og félagar auka forskotið á toppnum Aldrei spurning á Anfield Liðin úr Bestu röðuðu inn mörkum Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Katla veik og Karitas kölluð til Spánar Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri „Í síðustu viku sögðu þeir að ég væri versti leikmaður í heimi“ Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Áhorfendur hlupu inn á völlinn og sneru Messi niður í jörðina Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Valgeir var tekinn af velli eftir aðeins tuttugu mínútna leik Hitti loksins liðsfélaga sína aftur eftir að hafa bjargað kærustunni úr eldhafi Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Sparkað frá Chelsea en trónir nú á toppi tilverunnar Sjö handteknir í Noregi grunaðir um að hagræða úrslitum Albert til Póllands en gæti svo mætt Palace Sjá meira