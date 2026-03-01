Fótbolti

„Ó­lík­legt“ að Íran fari á HM vegna á­rásarinnar

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mynd frá vettvangi í Tehran.
Mynd frá vettvangi í Tehran. Getty

Tafarlaust hlé hefur verið gert á öllum fótboltakeppnum í Íran í skugga árásar Bandaríkjanna og Ísraels á ríkið í gær. Forseti knattspyrnusambands landsins segir ólíklegt að íranska landsliðið keppi á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar. FIFA fundar um málið.

Íran vann sér inn keppnisrétt á HM í gegnum undankeppni Asíu og á að spila alla þrjá leiki sína á HM í Bandaríkjunum.

Áður en kom að árás gærdagsins var ljóst að ákveðin flækjustig fylgdu þátttöku Írans en ríkið er á meðal þeirra sem er á svartlista hjá bandarískum yfirvöldum og Íranar mega ekki ferðast til Bandaríkjanna.

Mehdi Taj, forseti knattspyrnusambands Írans, var til viðtals hjá ríkismiðlinum í Tehran í gær.

„Miðað við það sem gerðist í dag og með þeirri árás Bandaríkjanna er ólíklegt að við getum hlakkað til HM, en íþróttayfirvöldin eru þau sem verða að taka ákvörðun um það,“ sagði forsetinn um þátttöku Írans í mótinu.

FIFA er meðvitað um stöðuna en framkvæmdastjóri sambandsins sagði fátt við fjölmiðla annað en að málinu yrði fylgt eftir.

„Ég las fréttirnar af Íran eins og þú, Við funduðum í dag en það er full snemmt að tjá sig í smáatriðum. Við höldum áfram að fylgjast með vendingum í kringum allt það sem kemur upp í heiminum,“ sagði Matthias Grafstrom, framkvæmdastjóri FIFA, við ESPN.

HM 2026 í fótbolta Bandaríkin Íran

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið