Kristian Hlynsson var allt í öllu hjá Twente þegar liðið vann góðan 2-0 sigur gegn Feyenoord, næstefsta liði hollensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta, í dag.
Kristian bæði skoraði og lagði upp gegn lærisveinum Robins van Persie í dag en fyrra markið kom í lok fyrri hálfleiks, með skoti Kristians sem Timon Wellenreuther var afar ósáttur við að ná ekki að verja.
Wat een fout! Timon Wellenreuther laat een schot van Kristian Hlynsson glippen 😱#twefey pic.twitter.com/3dHZtjE0NJ— ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2026
Wat een fout! Timon Wellenreuther laat een schot van Kristian Hlynsson glippen 😱#twefey pic.twitter.com/3dHZtjE0NJ
Í seinni hálfleiknum átti Kristian svo stoðsendingu á Norðmanninn Sondre Örjasæter sem bætti við seinna markinu á 72. mínútu.
Sigurinn kom Twente upp í 5. sæti deildarinnar með 41 stig, tveimur stigum á eftir NEC Nijmegen og þremur á eftir Ajax. Feyenoord er áfram í 2. sæti með 48 stig.
Martröðin heldur hins vegar áfram hjá Groningen, liði Brynjólfs Willumssonar, sem tapaði sjötta leiknum í röð og það nánast á síðustu sekúndu.
Brynjólfur var í byrjunarliði Groningen gegn Volendam í dag en var skipt af velli á 77. mínútu, þegar staðan var 2-1 fyrir Volendam. Groningen jafnaði metin svo í uppbótartíma en þá var enn tími fyrir heimamenn til að skora sigurmark og vinna 3-2.