Sjáðu Kristian skora og af­greiða Feyenoord

Sindri Sverrisson skrifar
Kristian Hlynsson og Stav Lemkin fagna marki Kristians gegn Feyenoord í dag.
Kristian Hlynsson var allt í öllu hjá Twente þegar liðið vann góðan 2-0 sigur gegn Feyenoord, næstefsta liði hollensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta, í dag.

Kristian bæði skoraði og lagði upp gegn lærisveinum Robins van Persie í dag en fyrra markið kom í lok fyrri hálfleiks, með skoti Kristians sem Timon Wellenreuther var afar ósáttur við að ná ekki að verja.

Í seinni hálfleiknum átti Kristian svo stoðsendingu á Norðmanninn Sondre Örjasæter sem bætti við seinna markinu á 72. mínútu.

Sigurinn kom Twente upp í 5. sæti deildarinnar með 41 stig, tveimur stigum á eftir NEC Nijmegen og þremur á eftir Ajax. Feyenoord er áfram í 2. sæti með 48 stig.

Áfram martröð hjá Brynólfi og félögum

Martröðin heldur hins vegar áfram hjá Groningen, liði Brynjólfs Willumssonar, sem tapaði sjötta leiknum í röð og það nánast á síðustu sekúndu.

Brynjólfur var í byrjunarliði Groningen gegn Volendam í dag en var skipt af velli á 77. mínútu, þegar staðan var 2-1 fyrir Volendam. Groningen jafnaði metin svo í uppbótartíma en þá var enn tími fyrir heimamenn til að skora sigurmark og vinna 3-2.

Hollenski boltinn

