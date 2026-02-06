Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 6. febrúar 2026 10:40 Þessi strætó rann útaf veginum og lenti svo gott sem inni í runna í Sigerslev á Suður-Sjálandi í gær. EPA/Mads Claus Rasmussen Óvenjumikill snjór, á danskan mælikvarða, hefur fallið síðasta sólarhringinn í Danmörku og hefur ríkislögreglustjóri varað íbúa í nokkrum lögregluumdæmum landsins við því að fara út í umferðina nema nauðsyn krefji. Samgöngur hafa verið í uppnámi og nokkuð mikið um umferðaróhöpp vegna snjókomunnar, sem er sú mesta í Kaupmannahöfn í fimmtán ár. Danskir fréttamiðlar loga með gulum og rauðum borðum vegna snjókomunnar sem gert er ráð fyrir að haldi áfram í dag og í kvöld. Allnokkur snjór féll í gær og í nótt og danska veðurstofan varar við snjóstormi í stórum hluta landsins fram eftir degi í dag, einkum á Norður-Jótlandi. Samkvæmt upplýsingum sem DR hefur eftir Veðurstofu Danmerkur er nú um 17 sentímetra djúpur snjór í höfuðborginni Kaupmannahöfn, sem er það mesta sem mælst hefur síðan 2011. Hins vegar sýni gögn veðurstofunnar að ekki hafi sést eins umfangsmikil snjókoma í borginni í fimmtán ár, þegar litið er til þess hve mikið snjómagn hefur aukist milli daga. Í gær mældist snjórinn 2,5 sentímetra djúpur en í dag 17,1 sentímetrar, sem gerir aukningu upp á 14,6 sentímetra. Snjómokstur í fullum gangi við Baarse.EPA/Mads Claus Rasmussen Víða sitja bílar fastir, strætisvagnar hafa hafnað utanvegar og nokkuð um aflýstar ferðir eða önnur áhrif á almenningssamgöngur, meðal annars á innanlandsflug. Þá hefur verið varað við því að veðrið gæti haft áhrif á millilandaflug frá Kaupmannahöfn, einkum í kvöld og í nótt. Skólastarf hefur verið fellt niður á einhverjum stöðum um landið, og þeir sem geta hafa verið hvattir til að vinna heima í dag. Lögreglan hefur ráðið fólki frá því að halda af stað út í umferðina að nauðsynjalausu í umdæmum lögreglunnar á Norður- og Suður-Sjálandi, Austur-Jótlandi og í norðurhluta Suðaustur-Jótlands. Hins vegar nær vetrarveðrið að einhverju marki til allra landshluta og ráðleggur embætti ríkislögreglustjóra öllum að fylgjast vel með færð og veðri áður en lagt er af stað, sama hvar það er á landinu. Þessi strætó hafnaði á vegriði og lenti útaf veginum. EPA/Mads Claus Rasmussen Danmörk Veður Mest lesið Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Innlent Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Innlent Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Innlent Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Erlent Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Erlent „Flókið að koma saman framboði með fjóra flokka“ Innlent Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Innlent Mátti ekki kalla Samtökin '78 „hagsmunasamtök barnaníðinga“ Innlent Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Erlent Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Erlent Fleiri fréttir Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Vara við uppgangi Íslamska ríkisins Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Vildi ekki hitta miðvinstriþingmenn í heimsókn til Washington Sendi Trump tóninn vegna Taívan Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Segir brýnt að semja um áframhaldandi fækkun kjarnavopna Starmer gagnrýndur af samflokksmönnum sínum Segist sjá eftir hverri mínútu með Epstein Skammaði fréttakonu fyrir að brosa ekki Fyrstur til að rjúfa 800 milljarða dala múrinn Einungis einn herforingi eftir í miðstjórn kínverska hersins Lögregla hefur rannsókn á samskiptum Mandelson og Epstein Segir Bill og aðra þurfa að svara fyrir tengsl sín við Epstein Játaði nokkrum ákæruliðum en neitaði nauðgununum Fangelsaður fyrir innbrot á dvalarstað Taylor-Joy Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Íranar reyndu að stöðva danskt olíuflutningaskip Segir að Repúblikanar eigi að „þjóðnýta“ næstu kosningar Chomsky sagði Epstein að hann dreymdi um Karíbahafseyju Sjá meira