Erlent

Um­ferðin í klessu vegna mikillar snjó­komu í Dan­mörku

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Þessi strætó rann útaf veginum og lenti svo gott sem inni í runna í Sigerslev á Suður-Sjálandi í gær. 
Þessi strætó rann útaf veginum og lenti svo gott sem inni í runna í Sigerslev á Suður-Sjálandi í gær.  EPA/Mads Claus Rasmussen

Óvenjumikill snjór, á danskan mælikvarða, hefur fallið síðasta sólarhringinn í Danmörku og hefur ríkislögreglustjóri varað íbúa í nokkrum lögregluumdæmum landsins við því að fara út í umferðina nema nauðsyn krefji. Samgöngur hafa verið í uppnámi og nokkuð mikið um umferðaróhöpp vegna snjókomunnar, sem er sú mesta í Kaupmannahöfn í fimmtán ár. 

Danskir fréttamiðlar loga með gulum og rauðum borðum vegna snjókomunnar sem gert er ráð fyrir að haldi áfram í dag og í kvöld. Allnokkur snjór féll í gær og í nótt og danska veðurstofan varar við snjóstormi í stórum hluta landsins fram eftir degi í dag, einkum á Norður-Jótlandi.

Samkvæmt upplýsingum sem DR hefur eftir Veðurstofu Danmerkur er nú um 17 sentímetra djúpur snjór í höfuðborginni Kaupmannahöfn, sem er það mesta sem mælst hefur síðan 2011. Hins vegar sýni gögn veðurstofunnar að ekki hafi sést eins umfangsmikil snjókoma í borginni í fimmtán ár, þegar litið er til þess hve mikið snjómagn hefur aukist milli daga. Í gær mældist snjórinn 2,5 sentímetra djúpur en í dag 17,1 sentímetrar, sem gerir aukningu upp á 14,6 sentímetra.

Snjómokstur í fullum gangi við Baarse.EPA/Mads Claus Rasmussen

Víða sitja bílar fastir, strætisvagnar hafa hafnað utanvegar og nokkuð um aflýstar ferðir eða önnur áhrif á almenningssamgöngur, meðal annars á innanlandsflug. Þá hefur verið varað við því að veðrið gæti haft áhrif á millilandaflug frá Kaupmannahöfn, einkum í kvöld og í nótt. Skólastarf hefur verið fellt niður á einhverjum stöðum um landið, og þeir sem geta hafa verið hvattir til að vinna heima í dag.

Lögreglan hefur ráðið fólki frá því að halda af stað út í umferðina að nauðsynjalausu í umdæmum lögreglunnar á Norður- og Suður-Sjálandi, Austur-Jótlandi og í norðurhluta Suðaustur-Jótlands. Hins vegar nær vetrarveðrið að einhverju marki til allra landshluta og ráðleggur embætti ríkislögreglustjóra öllum að fylgjast vel með færð og veðri áður en lagt er af stað, sama hvar það er á landinu.

Þessi strætó hafnaði á vegriði og lenti útaf veginum. EPA/Mads Claus Rasmussen
Danmörk Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið