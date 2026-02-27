Skipurit Brunavarna Suðurnesja verður tekið til endurskoðunar áður en ákvörðun um auglýsingu á starfi varaslökkviliðsstjóra verður tekin. Stjórn slökkviliðsins telur ráðningu slökkviliðsstjóra sem varaslökkviliðsstjórinn kvartaði undan hafa verið faglega.
Starfslokasamningur var gerður við Sigurð Skarphéðinsson eftir sextán ára starf sem varaslökkviliðsstjóri í byrjun febrúar. Samningurinn var gerður eftir að umboðsmaður Alþingis lauk meðferð sinni á kvörtun Sigurðar vegna ráðningar Eyþórs Rúnars Þórarinssonar, slökkviliðsstjóra.
Vísir óskaði eftir starfslokasamningnum en hefur ekki fengið hann afhentan enn sem komið er. Guðný Birna Guðmundsdóttir, nýr formaður stjórnar Brunavarna Suðurnesja og forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, sagði í skriflegu svari við fyrirspurninni að viðkvæmar persónuupplýsingar væru í samningnum og Sigurður þyrfti að gefa leyfi fyrir því að gera hann opinberan.
Sigurði kvartaði til umboðsmanns eftir að Eyþór Rúnar var ráðinn slökkviliðsstjóri fram yfir hann árið 2024. Taldi hann ákvörðunin hafa byggt á ómálefnalegum sjónarmiðum og að stjórnin hefði litið til fjölskyldutengsla Eyþórs Rúnars. Hann er tengdasonur Jóns Guðlaugssonar sem hann tók við af sem slökkviliðsstjóri.
Umboðsmaður taldi sig ekki hafa forsendur til að kanna málið frekar.
Guðný Birna sagði í skriflega svari sínu að Eyþór Rúnar slökkviliðsstjóri hefði upplýst stjórnina um starfslokasamninginn símleiðis í byrjun mánaðar þar sem stjórnarfundur hefði ekki verið á dagskrá fyrr en 19. febrúar.
Í samtali við Vísi segir hún að slökkviliðsstjórinn sjái um mannauðsmál hjá slökkviliðinu og hafi umboð til að gera starfslokasamning af þessu tagi. Samningurinn þurfti ekki samþykki stjórnarinnar. Segir hún slökkviliðsstjóra hafa skýrt ákvörðunina vel í fjölmiðlum.
Eyþór Rúnar sagði Vísi 11. febrúar að starfslok Sigurðar hefðu verið sameiginlega ákvörðun sem tekin hefði verið í sátt og samlyndi
„Nei, það komu í raun bara viðræður. Þetta kom frá okkur, þetta kom frá honum. Við fundum bara svona sameiginlegan grundvöll um þetta. Þetta er ekki beint frá honum alveg, þetta var bara svona í umræðunni á milli. Ég er náttúrulega bara nýtekinn við, það er bara eitt og hálft ár síðan,“ sagði slökkviliðsstjórinn um tilefni starfslokanna.
Fundargerðir stjórnar Brunavarna Suðurnesja hafa ekki verið birtar á vefsíðu þeirra frá því áður en gengið var frá ráðningu Eyþórs Rúnar slökkviliðsstjóra árið 2024. Í þeim fundargerðum stjórnarinnar sem má finna í gegnum fundargerðir Reykjanesbæjar er ekki að finna upplýsingar um kvörtun Sigurðar til umboðsmanns Alþingis.
Spurð að því hvers vegna kvörtunar Sigurðar hefði ekki verið getið í fundargerðum stjórnarinnar segir Guðný Birna að hvert sveitarfélag sem stendur að byggðasamlaginu eigi sinn fulltrúa í stjórn og því hafi þeim átt að vera fullkunnugt um kvörtunina.
„Þannig að það eru nú hæg heimatökin að upplýsa sín bæjarráð og sínar bæjarstjórnir um það sem stjórnarmenn,“ segir hún í samtali við Vísi.
Auk Reykjanesbæjar standa Suðurnesjabær og Vogar að byggðasamlaginu um slökkviliðið.
Varðandi ráðningu Eyþórs Rúnars sem Sigurður kvartaði undan til umboðsmanns segir Guðný Birna í skriflegu svari sínu að umboðsmaður hafi stutt ráðninguna og því sé óumdeilt að stjórnin hafi staðið faglega að ráðningarferlinu.
„Stjórn BS unar [svo] vel við þeirri niðurstöðu og telur stjórn ekki þörf á sérstakri umræðu um málið né afgreiðslu enda er álitið lagt fram og það er óumdeilanlegt að ráðning slökkviliðsstjóra var fagleg,“ segir í svari stjórnarformannsins.
Umboðsmaður sendi stjórn Brunavarna ábendingar um að hún hefði átt að halda betur utan um gögn úr ráðningarferlinu. Þannig hefðu aðeins verið skráðar niður munnlegar upplýsingar sem komu fram í viðtali við Eyþór en ekki aðra umsækjendur um stöðuna.
Varðandi mögulegar breytingar á skipuriti Brunavarna Suðurnesja segir Guðný Birna að byggðasamlagið sé frá 2011 og að ýmislegt þurfi að uppfæra. Nýta eigi þennan tímapunkt til þess að fara yfir skipuritið.
Ákvörðun um hvort að staða varaslökkviliðsstjórans verði auglýst verði tekin að þeirri yfirferð lokinni.