Mikil leynd ríkir um þann lista sem Sjálfstæðisflokkurinn mun tefla fram í komandi sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík og kynntur verður á morgun. Vísir tekur forskot á sæluna.
Verulegar hreinsanir verða á listanum og ekki eru allir kátir. Uppstillingin var þó í sátt við borgarfulltrúana Björn Gíslason sem mun skipa 10. sætið sem og Friðjón R. Friðjónsson sem verður í 11. sætinu.
Björn var fyrir síðustu kosningar í 5. sæti á lista og Friðjón var í því sjötta. Allir sitjandi borgarfulltrúarnir gáfu kost á sér til áframhaldandi setu en talsverð krafa hefur verið uppi um endurnýjun. Þeirri kröfu telur kjörnefnd, sem skipar 15 einstaklinga, sig hafa mætt.
Í kjörnefnd eru menn spenntir að kynna nýjan lista sem þeir telja sigurstranglegan. Þeir Björn og Friðjón víkja því fyrir nýliðun á lista en eru líklegir á varamannabekkinn.
Þeir sem teknir voru til viðtals með það fyrir augum hvort þeir væru ákjósanlegir kandídatar og spurðir sérstaklega út í afstöðu til leiðtogans Hildar Björnsdóttur, þá með það fyrir augum að öruggt sé að hópurinn muni fylkja sér að baki foringjanum.
Þetta þýðir þá að þau sem detta út eru Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir, bæði atvinnustjórnmálamenn og eru þau miskát með þróun mála. Marta er reyndar komin á aldur og vill líklega fara að leggja skóna á hilluna. Eftir því sem Vísir kemst næst var enginn sérstakur ágreiningur um þetta innan kjörnefndarinnar.
Það sem hefur flogið fyrir, að Marta njóti sérstakrar verndar Bessíar Jóhannsdóttur, sem er hinn grjótharði formaður kjörnefndar, er úr lausu lofti gripið. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir er þannig eini borgarfulltrúinn sem hlýtur náð fyrir augum kjörnefndar. Hún var í 2. sæti á lista en mun að öllum líkindum færast neðar.
Sjálfstæðismenn meta það svo, í ljósi skoðanakannana, að þeir muni ná átta mönnum inn eftir komandi sveitarstjórnarkosningar, jafnvel níu ef vel gengur. Eftir því sem Vísir kemst næst skipa þá eftirfarandi listann og mega heita í öruggum sætum auk Hildar og áðurnefndrar Rannveigar Öldu, þeir Bjarni Guðjónsson knattspyrnukempa og Brynjar Níelsson lögmaður og fyrrverandi þingmaður sem koma nýir inn á lista.
Aðrir sem hafa verið nefndir eru Rúnar Freyr Gíslason leikari, Albert Guðmundsson lögmaður og formaður Varðar og Sigrún Ásta Einarsdóttir sem kennd hefur verið við Grafarvoginn. Hávær orðrómur hefur verið uppi um að Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikari yrði á lista en þar mun líkega honum og Rúnari Frey verið ruglað saman.
Eins og reikningsglöggir lesendur taka eftir vantar tvö nöfn upp á svo listinn megi teljast fullskipaður og geta menn dundað sér við að máta nöfn í púkkið. Eftir því sem Vísir kemst næst lagði kjörnefnd sig í líma við að halda öllum kvótahugmyndum til haga, þá er varða kyn og kynhneigð, og vert að hafa slíkt bak við eyrað.
Bjarni Guðjónsson hefur sagt upp störfum sem forstöðumaður fyrirtækjaviðskipta hjá VÍS samkvæmt heimildum fréttastofu. Hann hefur verið orðaður við sæti á lista Sjálfstæðismanna í komandi borgarstjórnarkosningum sem fram fara í maí og er talið að hann muni þar skipa annað sætið.
Brynjar Níelsson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, hefur dregið umsókn sína um embætti héraðsdómara til baka. Hann segist ekki frágengið hvað taki við.