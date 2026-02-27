Björn kemst ekki til Melaniu

Birni Skúlasyni, eiginmanni Höllu Tómasdóttur forseta, hefur verið boðið að vera viðstaddur fyrsta fund átaksins Fostering the Future Together í Hvíta húsinu. Hann sér sér hins vegar ekki fært að þiggja boðið.
Frá þessu greinir Ríkisútvarpið.
Greint var frá stofnun Fostering the Future Together síðasta haust en um er að ræða átak á vegum Melaniu Trump, eiginkonu Donald Trump Bandaríkjaforseta, þar sem makar leiðtoga ríkja heims munu koma saman „til að tryggja að öll börn fái að blómstra á stafrænum tímum“.
Átakið mun miða að því að styðja við menntun, nýsköpun og tækni.
Samkvæmt RÚV fékk Björn boð um að vera viðstaddur fundinn sem fram fer 24. til 25. mars en sér sér ekki fært að mæta. Þá greinir RÚV frá því að eiginkonur forsætisráðherra Noregs og forseta Finnlands hafi sömuleiðis afþakkað.