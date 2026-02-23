Erlent

Sam­þykktu Suðureyjargöng og hækkun eftirlaunaaldurs

Kristján Már Unnarsson skrifar
Lögþing Færeyja í Þórshöfn.
Lögþing Færeyja í Þórshöfn. Lögþingið

Lögþing Færeyja samþykkti í kvöld frumvarp landstjórnarinnar um 24 kílómetra löng neðansjávargöng til Suðureyjar með 23 atkvæðum gegn 7. Einn sat hjá. Þetta þýðir að þessi langlengstu jarðgöng í sögu Færeyja verða boðin út. Undirskrift verksamnings er þó háð samþykki þingsins.

Síðdegis hafði Lögþingið samþykkt frumvarp stjórnarinnar um hækkun eftirlaunaaldurs í áföngum upp í 69 ár. Eftirlaunafrumvarpið náði naumlega í gegn með minnsta mögulega mun, 16 atkvæðum gegn 15, en frumvarpið mætti harðri andstöðu innan launþegahreyfingarinnar.

Þótt forystumenn stjórnarflokkanna þriggja hafi ekki viljað viðurkenna það opinberlega var vitað að samþykkt Suðureyjarganga var háð samþykki eftirlaunafrumvarpsins. Framsókn, flokkur fjármálaráðherrans Ruth Vang, hafði skilyrt stuðning sinn við Suðureyjargöngin því að eftirlaunafrumvarpið fengist samþykkt og hékk stjórnarsamstarfið raunar á bláþræði vegna málsins.

Lögþingið hafði áður samþykkt árið 2018 að 67 ára eftirlaunaaldur skyldi frá 1. júlí 2024 hækka um hálft ár og aftur um hálft ár frá 1. júli 2030, sem þýðir að frá árinu 2030 verður eftirlaunaldur í Færeyjum kominn í 68 ár. Með samþykkt lagafrumvarpsins í dag hækkar eftirlaunaldur upp í 68,5 ár árið 2035 og upp í 69 ár árið 2038.

Valkostirnir tveir sem helst voru til skoðunar á göngum milli Sandeyjar og Suðureyjar. Niðurstaða flokkanna á Lögþinginu var að velja leið 1A. Hún er 24,4 kílómetra löng, með 1,5 kílómetra legg til að tengja Skúfey, og talin kosta um 95 milljarða íslenskra króna.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Miklar deilur voru einnig um vegtengingu Suðureyjarganga við Sandey og veglínu þvert yfir Sandey til að tengja gangamunna fyrirhugaðra Suðureyjarganga við gangamunna Sandeyjarganga, sem voru opnuð fyrir tveimur árum. Sandeyingar sögðu veginn kljúfa eyjuna í tvennt, mikið ónæði myndi skapast af umferðinni. Einnig sameinuðust hin ýmsu samtök í andstöðunni sem töldu dýrmætu landi fórnað undir veginn.

Í meðförum þingsins var að nokkru leyti komið til móts við þessi sjónarmið með því að veglína, sem átti að liggja vestan Sandavatns var færð austur fyrir vatnið. 

Í frétt Sýnar fyrir fjórum mánuðum var fjallað um þetta risaverkefni.

Samþykkt frumvarpsins í kvöld felur í sér að stysta veglína var valin. Hún þýðir að Suðureyjargöng verða alls 22,8 kílómetra löng milli Sandeyjar og Suðureyjar. Auk þess verður lagður 1.550 metra langur afleggjari til að tengja Skúfey við göngin. Heildarlengd jarðganga verður þannig um 24,4 kílómetrar.

Mesta dýpi verður 180 metrar og mesti veghalli 5 prósent, en þó 10 prósent að Skúfey. Göngin verða boðin út með bæði 10,5 metra breidd og 9,5 metra breidd en afleggjarinn að Skúfey með 8,5 metra breidd.

Heildarkostnaður við jarðgöngin er áætlaður 4.125 milljónir danskra króna, en með vegagerð og jarðgöngum á landi um Traðarhamar alls 4.875 milljónir danskra króna, eða sem nemur um 95 milljörðum íslenskra króna.

Færeyjar Samgöngur Vegagerð Eldri borgarar Vegtollar

Tengdar fréttir

Allt í loft upp í Færeyjum vegna Suðureyjarganga

Samstaðan, sem náðist milli stjórnmálaflokkanna í Færeyjum í síðustu viku um veglínu Suðureyjarganga, virðist ekki eins víðtæk og ætla mátti. Náttúru- og umhverfissamtök hafa risið upp og mótmælt og íbúar Sandeyjar virðast afar ósáttir. Deildir flokkanna á Sandey leggjast hart gegn niðurstöðunni. Þá lýsa lykilmenn í efnahagsmálum eyjanna þeirri skoðun að jarðgöngin séu fjárhagslegt glapræði. Færeyingar muni ekki hafa ráð á göngunum.

Suðureyjargöng skilyrt hækkun eftirlaunaaldurs

Aksel V. Johannesen, lögmaður Færeyja, tilkynnti í Ólafsvökuræðunni í fyrradag, setningarræðu færeyska lögþingsins, að frumvörp landsstjórnarinnar um gerð Suðureyjarganga og hækkun eftirlaunaaldurs yrðu bæði lögð fram að nýju í haust. Einn stjórnarflokkanna, Framsókn, fékk því framgengt að málin verði spyrt saman og að Suðureyjargöng verði ekki samþykkt nema hækkun eftirlaunaaldurs í áföngum upp í 70 ár fylgi með.

Búa sig undir ákvörðun um stærsta mannvirki Færeyja

Færeyingar búa sig núna undir stærstu ákvörðun færeyskrar mannvirkjagerðar, hvort grafa eigi 26 kílómetra löng neðansjávargöng til Suðureyjar. Þeir stefna að ákvörðun eftir hálft ár og vonast til að framkvæmdir hefjist innan þriggja ára.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið