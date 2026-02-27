„Það er allt dýrt í flugi. Það er bara svoleiðis,“ svarar Magnús Sigurjónsson, flugrekstrarstjóri innanlandsflugs Icelandair, þegar spurt er hversvegna fargjöldin séu svona dýr. Hann nefnir sem dæmi hreyflaskipti á Dash 8-vélunum.
„Við lentum óvænt í því að þurfa að skipta um mótora, tvo mótora. Og það er ekkert einbýlishúsaverð, sko. Það fer vel yfir það,“ segir Magnús.
Í þættinum Flugþjóðin á Sýn+ um innanlandsflotann er vikið að þessu helsta umkvörtunarefni farþega í innanlandsflugi, sem eru dýr flugfargjöld. Eru menn ekkert að sjá verðlækkanir á næstunni?
Flugrekstur er í eðli sínu dýr, svarar Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, í þættinum.
Hér má sjá sjö mínútna kafla:
„Þetta eru dýr tæki og þetta er flókinn rekstur. Svo er náttúrlega alltaf afstætt hvað er dýrt. Ef þú bókar með ágætis fyrirvara þá færðu bara mjög góð fargjöld,“ segir Bogi.
„Ég get allavega fullvissað ykkur um það að við erum ekki með fargjöldin dýrari en þau þurfa að vera,“ segir Tómas Dagur Helgason, flugrekstrarstjóri Norlandair.
„Þetta er dýr rekstur. Það er mikið regluverk sem þarf að framfylgja og við þurfum að fara eftir. Þetta kostar allt sitt,“ segir Tómas Dagur.
Hörður Guðmundsson, sem rak Flugfélagið Erni í yfir hálfa öld, og Kolbeinn Ingi Arason, sem rak Flugfélag Austurlands um árabil, eru einnig spurðir um flugfargjöldin í þættinum.
Áskrifendur geta séð alla þætti Flugþjóðarinnar í heild á streymisveitunni Sýn+.
Hér má sjá kynningarstiklu þriðju seríu Flugþjóðarinnar:
Þegar sérleyfiskerfi í innanlandsflugi var afnumið árið 1997 hóf Íslandsflug beina samkeppni við Flugfélag Íslands á öllum helstu leiðum innanlands. Flugfélagið svaraði samkeppninni með því að lækka fargjöldin um 51 prósent.
Það eru annir á Reykjavíkurflugvelli að vetrarmorgni, flugvélar að koma og fara. Áhöfn frá Norlandair, nýkomin úr sjúkraflugi, er að gera sjúkraflugvélina klára fyrir næsta útkall. Áhöfn Icelandair er að koma úr flugi frá Egilsstöðum og önnur að búa sig undir flug til Akureyrar. Fjær sjáum við aðra flugvél Norlandair aka frá Flugfélagsafgreiðslunni.
Þegar spurt er hvaða flugvélar hafa markað dýpst spor í flugsögu Íslands nefna sumir þristinn eða Boeing 757-þotuna. En það heyrast einnig raddir sem segja litla Cessnu 180 skipa stóran sess og safnstjóri Flugsafnsins á Akureyri segir vél af þeirri gerð merkasta dýrgrip safnsins.