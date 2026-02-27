Vegagerðin varar við því að hálka sé nú á flestum leiðum á höfuðborgarsvæðinu eftir veðrið sem gekk yfir í gækvöldi og í nótt. Á Suðvesturlandi er einnig snjóþekja, eða hálka og hálkublettir, á flestum leiðum. Opið er um Hellisheiði og Þrengsli en Hellisheiðin var opnuð á tólfta tímanum í gærkvöldi.
Úti á landi er hinsvegar lokað um Holtavörðuheiðina og Fróðárheiði og sömu sögu er að segja af Fjarðarheiðinni fyrir austan. Á Vestfjörðum er beðið eftir meiri upplýsingum en Vegagerðin segir að búast megi við slæmri færð og þungfærum vegum, til dæmis í Ísafjarðardjúpi.
Farþegaþoturnar fimmtán frá Icelandair, sem þurftu að lenda á varaflugvöllum í Reykjavík, á Akureyri og á Egilsstöðum síðdegis í gær eftir að stormur skall á í Keflavík, virðast nú allar komnar til Keflavíkur ef marka má heimasíðu flugvallarins.
Að sögn upplýsingafulltrúa Icelandair hafði ástandið áhrif á um tvö þúsund farþega. Átta vélar lentu á Akureyri og á fjórum þeirra þurfti skipta um áhöfn og voru flugliðar þá sendir til Akureyrar með flugi svo hægt væri að koma vélunum til Keflavíkur í nótt.