Um sex hundruð farþegar um borð í fjórum Icelandair-vélum eru enn fastir á Akureyri eftir að fimmtán vélum flugfélagsins var í dag vísað á varaflugvelli vegna óveðurs í Keflavík. Nú eru áhafnir vélanna runnar út á tíma og nýjar áhafnir á leið með flugi frá Reykjavík.
Beina þurfti fimmtán farþegaþotum Icelandair á varaflugvelli í Reykjavík, á Akureyri og á Egilsstöðum eftir að skyndilegur stormur skall á við Keflavíkurflugvöll síðdegis í dag. Að sögn upplýsingafulltrúa Icelandair hafði ástandið áhrif á um tvö þúsund farþega. Átta vélar lentu á Akureyri og eru fjórar þeirra nú komnar til Keflavíkur.
Nú hafa áhafnir hinna fjögurra vélanna runnið út á tíma og mega því ekki taka á loft, þar sem starfsmenn hafa verið of lengi við vinnu, að sögn Icelandair.
„Nýjar áhafnir á þessar vélar eru að leggja af stað með sérstakri innanlandsvél,“ segir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, í samtali við Vísi.
Farþegunum, sem eru um sex hundruð talsins, hafi verið hleypt af borði og inn í flugstöð, en mega sitja um kyrrt í vélunum. Stefnt sé að því að taka á loft milli klukkan 22 og 23.30. Hinar vélarnar fjórar sem lentu á Akureyri í dag eru þegar lentar í Keflavík.
Óveðrið í Keflavík skall á um klukkan 14.30 og aðstæður voru erfiðar vegna lélegs skyggnis og hvassviðris auk þess sem moka þurfti blautan snjó af flugbrautum. Um tíma hringsóluðu vélar við landið áður en þeim var fundinn varaflugvöllur.
„Það sem gerðist í dag er að það komu skörp kuldaskil yfir suðvesturhorn landsins, ekki alveg samkvæmt veðurspá,“ sagði Jón Hörður Jónsson, formaður öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna, í kvöld er hann ræddi við Elínu Margréti fréttamann á Reykjavíkurflugvelli í kvöldfréttum Sýnar.
„Í þessu tilfelli féll hitastig hratt á skömmum tíma. Klukkan tvö í dag var fimm stiga hiti í Keflavík og 50 mínútum síðar var komið frost. Þannig að flugskilyrði snarversnuðu.“ Flugmenn hafi þó verið upplýstir af Icelandair um hugsanlegt óveður.
Jón Hörður segir ekki sjálfgefið að varaflugvellir geti tekið við slíkum fjölda farþegaþota hverju sinni. Á Egilsstöðum sé til dæmis aðeins pláss fyrir fjórar farþegaþotur.
Viðar Jökull Björnsson, flugvallarstjóri á Reykjavíkurflugvelli, segir að viðbragðsáætlanir hafi verið settar í gang.
„Það small allt saman og fór í gang,“ sagði Viðar í samtali við Odd Ævar fréttamann í kvöldfréttum.
Sautján vélum var samtals vikið frá lendingaráformum á Keflavíkurflugvelli í dag. Alls lentu sex þeirra í Reykjavík, fimm Icelandair-vélar og ein hervél. Þrjár lentu á Egilsstöðum, tvær frá Icelandair og ein frá Discovery.
Fyrst stóð til að fljúga með allar vélarnar aftur til Keflavíkur en farþegum þriggja farþegaþota Icelandair í Reykjavík var á endanum hleypt frá borði í kvöld.
Aftur á móti var farþegum um borð í tveimur Icelandair-þotum frá Bretlandi ekki hleypt frá borði þar sem Bretland er utan Schengen-svæðisins. Auk þess aflýsti félagið fimm flugferðum, þar af þremur til Bandaríkjanna.
Átta Icelandair-vélar lentu svo á Akureyri.
„Að það séu hérna átta þotur á sama tíma, þessi staða hefur ekki komið upp áður,“ sagði Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks og fyrrverandi flugumferðarstjóri, í kvöldfréttum en hann ræddi við Tómas Arnar fréttamann á Akureyri.
„Við þurfum að vera með athygli á þessu.“
Flugumferðarstjóri man ekki eftir öðru eins, nema þegar gaus. „Þetta var svolítil gusa núna sem kom vegna veðurs í Keflavík,“ sagði Halla Björk Reynisdóttir flugumferðarstjóri.
Og manstu eftir öðru eins?
„Kannski ekki þessu líkt nema þegar gaus á sínum tíma,“ bætir hún við en þegar Eyjafjallajökull gaus árið 2010 var flugumferð beint að Akureyrarvelli þar sem Reykjavíkurflugvöllur og Keflavíkurflugvöllur stóðu lokaðir