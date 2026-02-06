Öldungadeildarþingmaðurinn Ruben Gallego frá Arizona hefur hvatt Bandaríkjamenn til þess að leggja niður störf í allsherjarverkfalli ef Donald Trump Bandaríkjaforseti og ríkisstjórn hans reyna að hafa afskipti af þingkosningunum í haust.
Trump sagði fyrri í vikunni að Repúblikanar ættu að „taka yfir“ og „þjóðnýta“ kosningarnar á að minnsta kosti fimmtán ótilgreindum stöðum. Þá hefur Steve Bannon, fyrrum ráðgjafi Trump, lagt til að fulltrúar innflytjendayfirvalda (ICE) verði sendir út til að hafa eftirlit með kjörstöðum, líklega til að koma í veg fyrir að innflytjendur geti kosið.
Demókratinn Gallego, sem hefur verið nokkuð duglegur við að láta í sér heyra eftir að hann var kjörinn á þing árið 2024, sagði Bandaríkjamenn verða að vera viðbúna hinu versta. Nefndi hann meðal annars að stjórnvöld gætu mögulega reynt að umkringja kjörstaði, hafa afskipti af talningu atkvæða eða jafnvel leggja hald á kjörkassa.
Gallego sagði kjósendur þurfa að vera viðbúna slíkum uppákomum og svara á afgerandi hátt, til að mynda með allsherjarverkfalli. Menn myndu þá leggja niður störf, sama hverjar afleiðingarnar yrðu.
„Ef við þurfum að rústa hlutabréfamarkaðnum til að bjarga lýðræðinu, þá verðum við að horfast í augu við það, og það sem er mikilvægara; efnaðasta og valdamesta fólk heims og í þessu landi þarf að gera sér grein fyrir því að það sé möguleiki. Það er enginn efnahagslegur stöðugleiki án lýðræðislegs stöðugleika. Ef þú sviptir okkur lýðræðislegum stöðugleika þá tökum við í burtu efnahagslega stöðugleikann.“
Eftir nokkuð hlé hefur Trump aftur gefið í tal um stolnar kosningar, sem sumir segja ætlað að leggja grunninn að réttlætingu fyrir afskiptum af þingkosningunum í haust. Demókratar eru vongóðir um að ná aftur fulltrúadeildinni í kosningunum, sem myndi gera Trump erfiðara fyrir. Demókratar hefðu þá aftur dagskrárvaldið og gætu dregið menn fyrir þingnefndir til að fá svör við ákvörðunum stjórnvalda.
Gallego hefur verið nokkuð áberandi í umræðunni vestanhafs enda beinskeyttur og berorður. Hann var til að mynda meðal þeirra þingmanna sem vildu grípa til lagasetningar til að koma í veg fyrir að Trump tæki Grænland með valdi. Nafn hans er þannig farið að bera á góma þegar rætt er um forsetakosningarnar árið 2028, ýmist sem forsetaframbjóðanda eða varaforsetaefnis.