Bakvörðurinn Hrannar Björn Steingrímsson verður ekki með KA næstu mánuðina, og mögulega ekkert á komandi leiktíð, eftir að hafa meiðst alvarlega á æfingu á mánudag.
Fótbolti.net greindi frá því í dag að Hrannar hefði slitið hásin, aðeins skömmu eftir að hafa tekið ákvörðun um að bæta við sig annarri leiktíð með KA-liðinu.
Þessi 33 ára gamli leikmaður hefur spilað með KA í meira en áratug eða frá árinu 2014. Hann spilaði 19 leiki í Bestu deildinni í fyrra.
Hrannar þekkir það að takast á við alvarleg meiðsli en hann sleit krossband í hné sumarið 2021 og náði samt að spila 16 leiki með KA í Bestu deildinni tímabilið 2022.
KA byrjar nýja leiktíð í Bestu deildinni á leik við Stjörnuna á Greifavellinum, sunnudaginn 12. apríl.