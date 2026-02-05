Íslenski boltinn

Sam­þykkti að taka slaginn en sleit strax hásin

Sindri Sverrisson skrifar
Hrannar Björn Steingrímsson í leik gegn Víkingum í fyrra. Hann lék 19 leiki í Bestu deildinni á síðustu leiktíð. vísir/Anton

Bakvörðurinn Hrannar Björn Steingrímsson verður ekki með KA næstu mánuðina, og mögulega ekkert á komandi leiktíð, eftir að hafa meiðst alvarlega á æfingu á mánudag.

Fótbolti.net greindi frá því í dag að Hrannar hefði slitið hásin, aðeins skömmu eftir að hafa tekið ákvörðun um að bæta við sig annarri leiktíð með KA-liðinu.

Þessi 33 ára gamli leikmaður hefur spilað með KA í meira en áratug eða frá árinu 2014. Hann spilaði 19 leiki í Bestu deildinni í fyrra.

Hrannar þekkir það að takast á við alvarleg meiðsli en hann sleit krossband í hné sumarið 2021 og náði samt að spila 16 leiki með KA í Bestu deildinni tímabilið 2022.

KA byrjar nýja leiktíð í Bestu deildinni á leik við Stjörnuna á Greifavellinum, sunnudaginn 12. apríl.

