„Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 5. febrúar 2026 09:34 Böðvar Böðvarsson var ekki hluti af plönum Jóhanness Karls Guðjónssonar. vísir Böðvar Böðvarsson skrifaði í gær undir samning við ÍA eftir að FH tilkynnti honum að hann væri ekki hluti af framtíðaráformum félagsins. Böðvar er uppalinn FH-ingur sem hefur tvisvar orðið Íslandsmeistari með félaginu og var varafyrirliði liðsins á síðasta tímabili, en nýi þjálfarinn Jóhannes Karl Guðjónsson hefur ekki not fyrir hann. „Ég var virkilega sár og svekktur fyrstu dagana, út í þessa ákvörðun félagsins að vilja losa mig og koma mér í burtu, en því meira sem maður fjarlægist þessa ákvörðun því meira þarf maður bara að virða hana. Ég hef aldrei kynnst þjálfara á ferlinum sem tekur ákvarðanir sem hann heldur að muni ekki gagnast klúbbnum. Þeir taka alltaf þær ákvarðanir sem þeir halda að komi félaginu áfram. Og ef hann telur að ég sé ekki partur af þeim áætlunum, þá að sjálfsögðu er ég ósammála því, en get skilið að hann þurfi að fá leyfi til að taka þær ákvarðanir.“ Hafnfirðingur í húð og hár Böðvar fór út árið 2018 en sneri aftur heim úr atvinnumennsku árið 2024 og segist hafa hafnað öðrum, fjárhagslega betri, tilboðum til að semja við FH. Sástu fyrir þér að enda ferilinn í Hafnarfirðinum? „Ég sá það fyrir mér frá því að ég skrifaði undir fyrst, það var aldrei nein spurning í mínum huga hvar ég vildi spila og hvar mig langaði til að enda ferilinn. En nú kemur inn þjálfari sem er kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar hafa verið með, til dæmis Heimir [Guðjónsson] sem er mjög góður vinur minn. Kannski er það bara hollt fyrir klúbbinn til framtíðar, að það komi inn maður sem er tilbúinn að taka mjög stórar ákvarðanir. Hann [Jóhannes Karl] er sannarlega tilbúinn í það og svo verður framtíðin að bera það hvort hún hafi verið rétt eða ekki.“ Heillandi að vera með háleit markmið Nú liggur leið Böðvars upp á Skaga, eftir að hafa rætt við önnur félög skrifaði hann í gær undir tveggja ára samning við ÍA. „Í grunninn fannst mér þeir bara setja mestu áhersluna á að fá mig. Ingimar [Elí Hlynsson, framkvæmdastjóri ÍA] var á bakinu á mér stanslaust í heila viku. Við enda dagsins leist mér best á það verkefni. Markmiðin eru bara að koma ÍA fyrst og fremst í Evrópukeppni, og vera að berjast á toppnum. Það eru markmið félagins og það er mjög heillandi að vera að fara í þannig umhverfi.“ Fjallað var um félagaskipti Böðvars í Sportpakka Sýnar í gærkvöldi. Innslagið má sjá í spilaranum að ofan. Alvöru baráttu um bakvarðarstöðuna Vinstri bakvörðurinn Böðvar ræddi einnig við Vísi um sitt hlutverk í Skagaliðinu, sem spilar undir stjórn Lárusar Orra Sigurðarsonar. ÍA er búið að sækja marga öfluga leikmenn í vetur, þeirra á meðal Guðmund Þórarinsson, Gumma Tóta, sem getur spilað sem vinstri bakvörður. „Ég býst nú við því að Gummi Tóta verði meira hugsaður sem miðjumaður, en ég svosem veit það ekki. Svo ertu líka með Johannes Vall þarna, sem er búinn að vera einn besti vinstri bakvörður deildarinnar síðustu ár, þannig að það er mikil samkeppni. En ég hef aldrei verið hræddur við samkeppni, því meiri samkeppni sem er innan liðs því meira líkur á að ná árangri." Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki Sjá meira