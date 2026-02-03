Víkingar keyptu Helenu af Val

Sóknarmaðurinn Helena Ósk Hálfdánardóttir var í dag kynnt sem nýr leikmaður Víkings og klæðist því nýjum búningi í Bestu deildinni í sumar.
Helena kemur til Víkings frá Val þar sem hún hefur verið síðustu tvær leiktíðir. Hún kom til Vals frá Breiðabliki eftir að hafa misst af allri leiktíðinni 2023, vegna krossbandsslita í hné.
Helena, sem er 25 ára, er uppalin hjá FH en hefur einnig spilað með Fylki og svo Breiðabliki og Val.
Hún var í byrjunarliði Vals í sjö deildarleikjum á síðustu leiktíð en kom við sögu í 21 deildarleik, og skoraði eitt mark.
Ljóst er að Víkingar sjá fyrir sér að geta nýtt krafta Helenu betur en hún hefur á sínum ferli spilað 197 meistaraflokksleiki og skorað í þeim 39 mörk. Þá á hún að baki 23 leiki fyrir yngri landslið Íslands og skoraði í þeim fjögur mörk.
„Við erum mjög ánægð að fá Helenu í Hamingjuna. Helena er frábær sóknarmaður sem getur spilað allar 3 fremstu stöðurnar á vellinum og með góðan hægri fót. Hún passar vel inní hópinn okkar, leikmaður með reynslu en einnig með hungur í að gera betur,“ segir Einar Guðnason, þjálfari Víkinga, á heimasíðu félagsins.