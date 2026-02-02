Kralj fer til Keflavíkur Ágúst Orri Arnarson skrifar 2. febrúar 2026 19:33 Anton Kralj í baráttu um boltann við Jónatan Inga Jónsson síðasta sumar. Vísir / Anton Brink Keflavík hefur samið við vinstri bakvörðinn Anton Kralj fyrir komandi átök í Bestu deildinni en hann kemur til félagsins frá Vestra sem féll niður í Lengjudeild síðasta sumar. Hinn sænski Anton lék með Vestra á síðustu leiktíð en áður hefur hann verið á mála hjá Hammarby, Malmö, Sandefjord, Degerfors og GIF Sundsvall. Hann er 27 ára gamall og á að baki yngri landsleiki fyrir Svíþjóð. Greint var frá því í síðustu viku á Fotbolti.net að Viktor Elmar Gautason, vinstri bakvörður Keflavíkur, hefði slitið krossband. Keflavík hefur nú styrkt stöðuna. Anton er einn af fjölmörgum leikmönnum sem hafa yfirgefið herbúðir bikarmeistara Vestra eftir að liðið féll úr Bestu deildinni en þau gleðitíðindi bárust stuðningsmönnum liðsins í morgun að Gunnar Jónas Hauksson hefði framlengt samning sinn til næstu tveggja ára. Liðið, sem spilar undir stjórn Daniels Badu, leitar væntanlega liðsstyrkingar fyrir átök í undankeppni Evrópudeildarinnar í sumar. Keflavík ÍF Besta deild karla Lengjudeild karla Vestri Mest lesið Biður Dag afsökunar Handbolti Leynast öflugar íslenskar skyttur einhvers staðar? Handbolti Gísli Þorgeir og Viktor Gísli á toppnum en Óðinn í öðru sæti Handbolti Bónus frá ríkinu, bannaða bandið og aftur hátíð fyrir Dag og hans menn Handbolti Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Enski boltinn Með fleiri mörk með langskotum en Ísland og samt með sex færri leiki spilaða Handbolti Gísli Þorgeir og allir hinir verðlaunastrákar sögunnar Handbolti „Fáránlegt ef við ætlum að fara breyta til“ Handbolti Ákváðu að spila þrátt fyrir banaslys á leið á mótið og unnu síðan mótið Sport Segja að bestu árin hjá þessum hóp séu fram undan Handbolti Fleiri fréttir Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Blikar farnir að fylla í skörðin Sjá meira