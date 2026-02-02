Íslenski boltinn

Kralj fer til Kefla­víkur

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Anton Kralj í baráttu um boltann við Jónatan Inga Jónsson síðasta sumar.
Keflavík hefur samið við vinstri bakvörðinn Anton Kralj fyrir komandi átök í Bestu deildinni en hann kemur til félagsins frá Vestra sem féll niður í Lengjudeild síðasta sumar.

Hinn sænski Anton lék með Vestra á síðustu leiktíð en áður hefur hann verið á mála hjá Hammarby, Malmö, Sandefjord, Degerfors og GIF Sundsvall. Hann er 27 ára gamall og á að baki yngri landsleiki fyrir Svíþjóð.

Greint var frá því í síðustu viku á Fotbolti.net að Viktor Elmar Gautason, vinstri bakvörður Keflavíkur, hefði slitið krossband. Keflavík hefur nú styrkt stöðuna.

Anton er einn af fjölmörgum leikmönnum sem hafa yfirgefið herbúðir bikarmeistara Vestra eftir að liðið féll úr Bestu deildinni en þau gleðitíðindi bárust stuðningsmönnum liðsins í morgun að Gunnar Jónas Hauksson hefði framlengt samning sinn til næstu tveggja ára.

Liðið, sem spilar undir stjórn Daniels Badu, leitar væntanlega liðsstyrkingar fyrir átök í undankeppni Evrópudeildarinnar í sumar.

