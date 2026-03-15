Júlíus Mar Júlíusson stóð vaktina í vörn Kristiansund sem vann magnaðan endurkomusigur á lærisveinum Freys Alexanderssonar í Brann í fyrstu umferð norsku úrvalsdeildarinnar í dag. Lokatölur 3-2 sigur Kristiansund þar sem að sigurmarkið kom í uppbótartíma.
Freyr Alexandersson, þjálfari Brann, gat aðeins treyst á einn af íslensku leikmönnum sínum í leik dagsins. Jón Dagur Þorsteinsson var í byrjunarliði Brann en þeir Sævar Atli Magnússon, Eggert Aron Guðmundsson og Kristall Máni Ingason voru allir fjarverandi vegna meiðsla.
Hjá Kristiansund var Júlíus Mar Júlíusson, sem fenginn var frá KR, í byrjunarliðinu og þreytti frumraun sína í norsku úrvalsdeildinni.
Kristiansund komst yfir í leiknum strax á 3.mínútu með marki úr vítaspyrnu frá Mustapha Isah. 1-0.
Þannig stóðu leikar allt þar til rétt fyrir lok fyrri hálfleiksins þegar brotið var á Jóni Degi innan vítateigs Kristiansund og vítaspyrna dæmd.
Joachim Soltvedt tók vítaspyrnuna fyrir Brann og jafnaði metin fyrir liðið, 1-1.
Bard Finne kom Brann síðan yfir í fyrsta sinn í leiknum með öðru marki liðsins á 65.mínútu. 1-2.
Það stefndi allt í sigur Brann en á 84.mínútu dró til tíðinda þegar að Promise Meliga jafnaði metin fyrir Kristiansund, 2-2 og Promise hafði ekki lokið við dagsverk sitt.
Hann var aftur á ferðinni í uppbótartíma er hann tryggði Kristiansund sigur með dramatísku sigurmarki. Frábær endurkomusigur hjá Júlíusi Mar og liðsfélögum hans gegn einu af bestu liðum Noregs.
Á sama tíma afar svekkjandi úrslit fyrir Freysa og lærisveina hans í brann Brann í upphafi tímabilsins, til mikils ætlast af liðinu á meðan að búist er við því að Kristiansund verði að berjast í neðri helmingi deildarinnar.