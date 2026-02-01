Erlent

Hljóp upp í fjall eftir á­rekstur og neitaði að koma niður

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Maðurinn lét loks til leiðast eftir að hafa staðið uppi í fjallshlíðinni í eina og hálfa klukkustund.
Maðurinn lét loks til leiðast eftir að hafa staðið uppi í fjallshlíðinni í eina og hálfa klukkustund. Eysturoyarportalurin

Fyrr í dag varð minniháttar umferðarslys við munna Leirvíkurganganna í Nyrðri-Götu. Ökumaðurinn hljóp af vettvangi og upp í fjallið við munna gangnanna. Lögregla kom á vettvang og þyrla sömuleiðis og á endanum tókst að koma honum niður heilum á húfi.

Umferðarslysið átti sér stað upp úr hádegi í dag. Ökumaðurinn hljóp þá rakleiðis upp með hlíðum fjallsins sem Leirvíkurgöngin eru hoggin í og neitaði að koma þaðan niður.

Klippa: Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður

Lögregla kom skömmu seinna á vettvang og eftir að hafa reynt í á annan klukkutíma að sannfæra manninn um að klifra niður úr fjallshlíðinni var þyrla kölluð út. Á endanum um þrjúleytið lét maðurinn til leiðast og honum var ásamt nokkrum lögreglumönnum flogið niður á jafnsléttu.

Líkt og Eysturoyarportalurin tekur fram í umfjöllun sinni af málinu liggur engin skýring fyrir á því hvers vegna maðurinn tók til fótanna og dvaldi uppi í fjalli allan þennan tíma en til allrar lukku er hann óhultur og lögreglumennirnir sömuleiðis.

Slysið var minniháttar og ekkert tjón á fólki.Eysturoyarportalurin

„Ég get ekkert sagt um hvers vegna það var en viðkomandi ökumaður spretti af stað og upp í hamar,“ hefur Kringvarpið eftir Jóannesi Østerø varðstjóra hjá lögreglunni þar í landi.

Færeyjar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið