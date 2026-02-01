Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. febrúar 2026 19:19 Maðurinn lét loks til leiðast eftir að hafa staðið uppi í fjallshlíðinni í eina og hálfa klukkustund. Eysturoyarportalurin Fyrr í dag varð minniháttar umferðarslys við munna Leirvíkurganganna í Nyrðri-Götu. Ökumaðurinn hljóp af vettvangi og upp í fjallið við munna gangnanna. Lögregla kom á vettvang og þyrla sömuleiðis og á endanum tókst að koma honum niður heilum á húfi. Umferðarslysið átti sér stað upp úr hádegi í dag. Ökumaðurinn hljóp þá rakleiðis upp með hlíðum fjallsins sem Leirvíkurgöngin eru hoggin í og neitaði að koma þaðan niður. Klippa: Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Lögregla kom skömmu seinna á vettvang og eftir að hafa reynt í á annan klukkutíma að sannfæra manninn um að klifra niður úr fjallshlíðinni var þyrla kölluð út. Á endanum um þrjúleytið lét maðurinn til leiðast og honum var ásamt nokkrum lögreglumönnum flogið niður á jafnsléttu. Líkt og Eysturoyarportalurin tekur fram í umfjöllun sinni af málinu liggur engin skýring fyrir á því hvers vegna maðurinn tók til fótanna og dvaldi uppi í fjalli allan þennan tíma en til allrar lukku er hann óhultur og lögreglumennirnir sömuleiðis. Slysið var minniháttar og ekkert tjón á fólki.Eysturoyarportalurin „Ég get ekkert sagt um hvers vegna það var en viðkomandi ökumaður spretti af stað og upp í hamar,“ hefur Kringvarpið eftir Jóannesi Østerø varðstjóra hjá lögreglunni þar í landi. Færeyjar Mest lesið Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Innlent Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Innlent Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Innlent Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Erlent Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Innlent „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Innlent Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Innlent „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Erlent Fleiri fréttir „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Opna landamærin og fjöldi fluttur frá Gasa Æðstiklerkur segir hvers konar árás geta hrint af stað stríði Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Ákæru fyrir manndráp vísað frá Trump útnefnir Warsh sem næsta seðlabankastjóra Tíu ákærðir fyrir að drepa friðaða úlfa Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Trump segir Pútín hafa samþykkt hlé á árásum á Kænugarð Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Reyndi að frelsa Mangione vopnaður pítsaskera Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Segir Venesúela munu þurfa að sækja um úthlutun úr eigin olíusjóði í Katar Ellefu meðlimir glæpafjölskyldu teknir af lífi í Kína Fundu fjarlægustu vetrarbrautina hingað til Segir útsendara „mögulega“ ekki hafa fylgt verkreglum Segir Trump ekki reiðan Íslandi Dómsdagsklukkan færð fram Sendir herskipaflota að Íran og hótar „ofbeldi“ Helsta klappstýran sögð slegin yfir sálarástandi Trumps Verða ekki viðstödd réttarhöld stjúpsonarins Sjá meira