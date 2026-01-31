Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Aron Guðmundsson skrifar 31. janúar 2026 12:45 Guy Smit er orðinn leikmaður Njarðvíkur Vísir/Anton Brink Markvörðurinn Guy Smit er orðinn leikmaður Lengjudeildar liðs Njarðvíkur og mun reyna að hjálpa liðinu að komast upp í Bestu deildina undir stjórn Davíðs Smára Lamude sem hann spilaði áður hjá með liði Vestra og varð bikarmeistari með. Mikil styrking fyrir Njarðvíkinga sem eru að fara inn í sitt fyrsta tímabil undir stjórn Davíðs Smára og stefnan sett beint upp í Bestu deildina. Smit lék lykilhlutverk í liði Vestra á síðasta tímabili þar sem að hann varði oft á tíðum virkilega vel eftir fremur dapran tíma í herbúðum KR þar áður. Vestri féll úr Bestu deildinni en varð bikarmeistari en fljótt varð ljóst að Smit myndi ekki verja mark liðsins á komandi tímabili. Áhugi var á hans kröftum erlendis frá en nú hefur hann samið við Njarðvíkinga. Smit er ekki fyrsti leikmaðurinn sem Davíð Smári sækir úr Vestra verkefni sínu. Miðvörðurinn reynslumikli, Eiður Aron Sigurbjörnsson gekk í raðir Njarðvíkinga fyrir ekki svo löngu síðan. Njarðvíkingar hafa verið að styrkja hópinn vel í aðdraganda komandi tímabils í Lengjudeildinni. Í gær var til að mynda greint frá því að liðið hefði keypt Braga Karl Bjarkason frá FH og er þá listinn yfir nýja leikmenn liðsins ekki tæmdur. Með komu Guy Smit fá Njarðvíkingar afar reynslumikinn mann í markið. Guy er þrítugur markvörður sem er fæddur í Hollandi, en hefur leikið á Íslandi frá árinu 2020 þegar hann kom fyrst til Leiknis Reykjavíkur, þar sem hann hjálpaði þeim að komast upp úr Lengjudeildinni í þá Bestu. Auk Leiknis hefur Guy leikið með Val, KR, ÍBV og nú síðast Vestra Lengjudeild karla UMF Njarðvík Vestri Mest lesið Danir láta Gísla heyra það eftir gagnrýni: „Haltu kjafti Ísland“ Handbolti HSÍ ósátt við EHF: Skikkaðir á viðburð morguninn eftir langa nótt Handbolti Leikmaður Dana fór á sjúkrahús eftir leikinn í kvöld Handbolti EM í dag: Pirruðu danska blaðamenn og truflun í boði skattgreiðenda Handbolti Alfreð enn kóngurinn en „jarðaður út og suður“ Handbolti Pytlick: „Ísland átti meira skilið í kvöld“ Handbolti Sjáðu myndirnar: Blá krækiber í helvíti Handbolti „Margar ákvarðanir hjá dómurunum sem ég á erfitt með að lifa með“ Handbolti Tekur Gísli of mikið pláss frá Ómari? Handbolti „Ég nenni ekki að eyða orku í þetta EHF lið“ Handbolti Fleiri fréttir Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Blikar farnir að fylla í skörðin Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Tveir ungir varnarmenn til FH Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Sjá meira