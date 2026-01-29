Reyndi að frelsa Mangione vopnaður pítsaskera Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. janúar 2026 22:12 Lugi Mangione dvelur í fangelsi í New York. Getty Karlmaður hefur verið handtekinn fyrir að þykjast vera fulltrúi bandarísku alríkislögreglunnar (FBI) til að frelsa Luigi Mangione úr haldi. Maðurinn var með pítsaskera í fórum sínum. Mark Anderson gekk inn í fangelsi í Brooklyn á miðvikudagskvöld og þóttist vera lögreglumaður hjá alríkislögreglunni. Hann sagðist vera með dómskjöl sem sögðu til um að leysa ætti Luigi Mangione úr haldi. Aðspurður um skilríki gaf hann upp ökuskírteini sitt frá Minnesota. Anderson sagðist síðan vera vopnaður og hóf að henda skjölum í fangaverðina. Á honum fannst pítsakeri og grillgaffall. Hann er starfsmaður á pítsastað í New York-borg. Hann hefur verið ákærður fyrir að þykjast vera FBI-fulltrúi og á að mæta fyrir dómara á fimmtudag. Heimildir New York Times herma að Anderson hafi verið að reyna frelsa Mangione úr fangelsinu. Bréf, bækur og peningar Þann 4. desember 2024 var Brian Thompson, forstjóri UnitedHealthcare, eins stærsta sjúkratryggingafyrirtækis Bandaríkjanna, skotinn til bana fyrir utan hótel á Manhattan. Eftir umfangsmikla leit var Mangione, sem er í dag 27 ára gamall, handtekinn og er hann grunaður um morðið. Sjá nánar: Forstjóri UnitedHealthcare myrtur Hann var ákærður af alríkissaksóknurum fyrir manndráp og fyrir að nota ólöglegan hljóðdeyfi þegar hann skaut Thompson. Héraðssaksóknari í New York ákærði Mangione einnig fyrir manndráp og hryðjuverk en hryðjuverkaákærunum var síðar vísað frá. Enn liggur ekki fyrir hvenær réttarhöld hefjast en Pam Bondi, ríkissaksóknari Bandaríkjanna, hefur sagt að farið verði fram á dauðarefsingu. Mál Mangione vakti gríðarlega athygli og er mikill fjöldi fólks sem hefur sýnt honum stuðning með að styrkja hann fjárhagslega og sent honum bréf, bækur og ljósmyndir. Þá hefur leikhús í San Francisco sett upp söngleik byggðan á sögu hans. Bandaríkin Forstjóri UnitedHealthcare myrtur Mest lesið Hljóp inn í brennandi byggingu til að bjarga nágrannanum Innlent „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Erlent Svona mun Suðurlandsbraut líta út Innlent Hótaði málþófi vegna veiða sem tengdasonurinn stundar Innlent Tæplega þrjátíu prósent Tesla Y þurftu í endurskoðun Innlent Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis Erlent Óvissustigi lýst yfir vegna snjóflóðahættu Innlent Sveitarstjóra ekki heimilt að banna hundahald Innlent Afi fór ekki yfir strikið með meintri rassskellingu Innlent „Við eigum ekki að vera hrædd við að taka umræðuna“ Innlent Fleiri fréttir Reyndi að frelsa Mangione vopnaður pítsaskera Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Segir Venesúela munu þurfa að sækja um úthlutun úr eigin olíusjóði í Katar Ellefu meðlimir glæpafjölskyldu teknir af lífi í Kína Fundu fjarlægustu vetrarbrautina hingað til Segir útsendara „mögulega“ ekki hafa fylgt verkreglum Segir Trump ekki reiðan Íslandi Dómsdagsklukkan færð fram Sendir herskipaflota að Íran og hótar „ofbeldi“ Helsta klappstýran sögð slegin yfir sálarástandi Trumps Verða ekki viðstödd réttarhöld stjúpsonarins Vilja veita þúsundum sem dvelja ólölega á Spáni dvalarleyfi Ná saman um myndun minnihlutastjórnar í Hollandi Maður sprautaði illa lyktandi vökva á Ilhan Omar Róa á nýnasistamið í leit að ICE-liðum Dómari stöðvar brottflutning Liam og föður hans Bandaríkin hyggja á heræfingar í Mið-Austurlöndum Svíar líta til kjarnorkuvopna Tónninn breytist með yfirmannaskiptum hjá ICE Tala fallinna og særðra nálgast tvær milljónir Svíar hyggjast lækka sakhæfisaldur „Móðir allra samninga“ Um þriðjungur Dana fær 50 þúsund króna „matartékka“ beint í vasann frá ríkinu Segja mögulegt að yfir 30.000 hafi verið drepin í mótmælunum Franska þingið samþykkti símabann hjá börnum Evrópusambandið og Indland ganga frá fríverslunarsamningi Bovino sendur til Kaliforníu og Leavitt dregur í land Lét þingmenn heyra það og sagði Evrópu ekki geta varið sig sjálfa Trump sagður hafa lofað óháðum rannsóknum í Minnesota Sjá meira