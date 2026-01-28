Helsta klappstýran sögð slegin yfir sálarástandi Trumps Kjartan Kjartansson skrifar 28. janúar 2026 13:42 Mynd sem slóvakíska stjórnarrráðið birti af Robert Fico, forsætisráðherra, (t.v.) með Donald Trump Bandaríkjaforseta (t.h.) í Mar-a-Lago í síðustu viku. Stjórnarráð Slóvakíu Forsætisráðherra Slóvakía og einn helsta klappstýra Donalds Trump í Evrópu er sagður hafa verið sleginn yfir því hvernig bandaríski forsetinn talaði til hans og sálarástandi hans á dögunum. Trump hafi virst „hættulegur“. Ráðherrann hafnar fréttum af meintum ummælum hans. Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu, fundaði með Trump í Mar-a-Lago á Flórída 17. janúar. Fimm dögum síðar sagði Fico evrópskum kollegum sínum að hann hefði áhyggjur af „andlegu ástandi“ Bandaríkjaforseta vegna þess hvernig hann talaði. Dagblaðið Politico hefur þetta eftir erindrekum fimm Evrópuríkja sem voru upplýstir um samtal Fico við kollega sína þegar leiðtogaráð ESB kom saman til óformlegs neyðarfundar til að ræða ásælni Bandaríkjanna í Grænland 22. janúar. Fico er sagður hafa notað orðið „hættulegur“ um hvernig Trump kom fyrir á fundi þeirra á Flórída. Hann er sagður hafa lýst því þannig að Trump væri „viti sínu fjær“. Hafnar fréttinni alfarið Engum sögum fer af því hvað Trump á að hafa sagt við slóvakíska leiðtogann nákvæmlega sem skaut honum skelk í bringu. Talsmenn Fico svöruðu ekki fyrirspurnum Politico um það sem er haft eftir honum um Trump. Fico fordæmdi hins vegar fréttaflutning blaðsins í færslu á samfélagsmiðlum í morgun. „Ég hafna alfarið haturslygum frjálslyndu málpípu Brussel Politico,“ segir í færslunni. Fullyrðir Fico að enginn hafi heyrt eða orðið vitni að neinu sem hann sagði um bandaríska forsetann. Hann hafi alls ekki rætt óformlega við neina „forsætisráðherra eða forseta“ um fund sinn með Trump á neyðarfundinum í Brussel. Talsmaður Hvíta hússins sagði fregnirnar uppspuna evrópskra embættismanna. Fundur Trump og Fico hefði verið jákvæður og uppbyggilegur. Ein helsta klappstýran í Evrópu Ætluð ummæli Fico um Trump vekja ekki síst athygli vegna þess að slóvakíski forsætisráðherran hefur verið ein helsta klappstýra Bandaríkjaforseta í Evrópu. Hann hefur meðal annars stutt nálgun Bandaríkjastjórnar á stríðið í Úkraínu og tekið undir gagnrýni Trump á Evrópu. Evrópskir leiðtogar eru sagðir hafa vaxandi áhyggjur af heilsu Trump og ófyrirsjáanlegri hegðun hans, ekki síst vegna ásælni hans í Grænland. Trump hefur ítrekað ýjað að því að hann gæti beitt vopnavaldi til þess að hrifsa Grænland af Dönum þótt hann hefði sagt fundargestum í Davos í síðustu viku að hann ætlaði sér ekki að láta verða af þeim hótunum. Virtist gleyma hvað Alzheimers héti Trump hafnaði því sjálfur í viðtali í vikunni að hann þjáðist af nokkurs konar elli- eða vitglöpum. Hann virtist þó gleyma hvað Alzheimerssjúkdómurinn héti þegar hann neitaði því að hann væri haldinn honum. Í sömu ræðu í Davos virtist Trump ítrekað ruglast á Íslandi og Grænlandi. Honum hefur einnig orðið tíðrætt um að lækka verð á lyfjum í Bandaríkjunum um mörg hundruð prósent, það er að segja langt umfram heildarsöluverð þeirra. Allt þetta ásamt, mari á báðum höndum sem forsetinn hefur reynt að hylja með einhvers konar farða, hefur gefið vangaveltum um hnignandi heilsu forsetans, sem er 79 ára gamall, byr undir báða vængi. Bandaríkin Donald Trump Slóvakía Evrópusambandið Mest lesið Róa á nýnasistamið í leit að ICE-liðum Erlent Kvaddi hundinn sem bjargaði lífi hennar uppi í rúmi Innlent Maður sprautaði illa lyktandi vökva á Ilhan Omar Erlent Hættu að fá boð á vísindaráðsfundi almannavarna: „Menning þöggunar og útilokunar“ Innlent Afneitun helfararinnar verði gerð refsiverð og fræðsla aukin Innlent Innlit á Litla-Hraun í erlendri heimildarmynd Innlent Dómari stöðvar brottflutning Liam og föður hans Erlent Áfengi efnafræðilega skylt lampaolíu, terpentínu og bensíni Innlent Karlarnir leiða að ósk kvennanna Innlent Helgi Bjartur einnig ákærður fyrir vændiskaup Innlent Fleiri fréttir Helsta klappstýran sögð slegin yfir sálarástandi Trumps Verða ekki viðstödd réttarhöld stjúpsonarins Vilja veita þúsundum sem dvelja ólölega á Spáni dvalarleyfi Ná saman um myndun minnihlutastjórnar í Hollandi Maður sprautaði illa lyktandi vökva á Ilhan Omar Róa á nýnasistamið í leit að ICE-liðum Dómari stöðvar brottflutning Liam og föður hans Bandaríkin hyggja á heræfingar í Mið-Austurlöndum Svíar líta til kjarnorkuvopna Tónninn breytist með yfirmannaskiptum hjá ICE Tala fallinna og særðra nálgast tvær milljónir Svíar hyggjast lækka sakhæfisaldur „Móðir allra samninga“ Um þriðjungur Dana fær 50 þúsund króna „matartékka“ beint í vasann frá ríkinu Segja mögulegt að yfir 30.000 hafi verið drepin í mótmælunum Franska þingið samþykkti símabann hjá börnum Evrópusambandið og Indland ganga frá fríverslunarsamningi Bovino sendur til Kaliforníu og Leavitt dregur í land Lét þingmenn heyra það og sagði Evrópu ekki geta varið sig sjálfa Trump sagður hafa lofað óháðum rannsóknum í Minnesota Einn lifði flugslys í Maine af en sjö dóu Hafa fundið lík síðasta gíslsins á Gasa Börnin heima þegar móðir þeirra var stungin til bana Flugferðum aflýst og hvatt til heimavinnu vegna snjókomu Leita að líkamsleifum síðasta gíslsins Morðið á Pretti gagnrýnt úr ólíklegustu áttum Skotinn til bana: Myndefnið þvert á orð ráðherrans Þjóðvarðlið virkjað eftir að ICE skaut mann til bana Annar maður skotinn til bana af ICE Hótar að setja hundrað prósenta toll á Kanada Sjá meira