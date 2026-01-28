Verða ekki viðstödd réttarhöld stjúpsonarins Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 28. janúar 2026 13:00 Hákon krónprins tjáði sig um mál stjúpsonar síns. Þessi ljósmynd er frá árinu 2025 þegar Hákon heimsótti Svalbarða. EPA Hákon, krónprins Noregs, og Mette-Marit krónprinsessa verða ekki viðstödd réttarhöld Mariusar Borg Høiby, sonar Mette-Marit. Réttarhöldin hefjast innan viku en meðal 32 ákæruliða sem Marius á yfir höfði sér eru fjórar nauðganir gegn fjórum konum. „Auðvitað hugsum við mikið til þeirra sem málið snertir. Þetta er eitthvað sem hefur áhrif á þau, fjölskyldur þeirra, þá sem elska þau. Við sýnum þeim umhyggju,“ sagði Hákon samkvæmt norska ríkisútvarpinu. Sjá nánar: Mál Mariusar Borg Høiby Á blaðamannafundi í morgun tjáði krónprinsinn sig um mál stjúpsonar síns sem hefur verið ákærður fyrir fjölda brota, þar á meðal kynferðis- og ofbeldisbrot. Hann greindi frá því að hvorki hann né Mette-Marit, móðir Mariusar, verði viðstödd réttarhöldin sem hefjast í næstu viku. Sjálfur sinnir Hákon opinberum erindum en Mette-Marit hyggst ferðast erlendis í frí. Hún hefur ekki ákveðið hversu lengi fríið mun vara. Krónprinsessan fór í veikindaleyfi í september vegna lungnasjúkdóms. Hákon tekur einnig fram að fjölskyldan muni ekki tjá sig neitt um málið á meðan réttarhöldin standa yfir. „Marius Borg Høiby er ekki hluti af konungsfjölskyldunni, svo hann er frjáls í þeim skilningi. En við elskum hann auðvitað og hann er mikilvægur hluti af fjölskyldunni okkar,“ sagði Hákon. „Og hann er norskur ríkisborgari. Vegna þessa hefur hann sömu skyldur og allir aðrir en líka sömu réttindi.“ Noregur Mál Mariusar Borg Høiby Kóngafólk Haraldur V Noregskonungur Mest lesið Róa á nýnasistamið í leit að ICE-liðum Erlent Kvaddi hundinn sem bjargaði lífi hennar uppi í rúmi Innlent Maður sprautaði illa lyktandi vökva á Ilhan Omar Erlent Afneitun helfararinnar verði gerð refsiverð og fræðsla aukin Innlent Innlit á Litla-Hraun í erlendri heimildarmynd Innlent Dómari stöðvar brottflutning Liam og föður hans Erlent Karlarnir leiða að ósk kvennanna Innlent Áfengi efnafræðilega skylt lampaolíu, terpentínu og bensíni Innlent Tala fallinna og særðra nálgast tvær milljónir Erlent Nær altjón í iðnaðarhúsnæði eftir bruna á Húsavík Innlent Fleiri fréttir Vilja veita þúsundum sem dvelja ólölega á Spáni dvalarleyfi Ná saman um myndun minnihlutastjórnar í Hollandi Maður sprautaði illa lyktandi vökva á Ilhan Omar Róa á nýnasistamið í leit að ICE-liðum Dómari stöðvar brottflutning Liam og föður hans Bandaríkin hyggja á heræfingar í Mið-Austurlöndum Svíar líta til kjarnorkuvopna Tónninn breytist með yfirmannaskiptum hjá ICE Tala fallinna og særðra nálgast tvær milljónir Svíar hyggjast lækka sakhæfisaldur „Móðir allra samninga“ Um þriðjungur Dana fær 50 þúsund króna „matartékka“ beint í vasann frá ríkinu Segja mögulegt að yfir 30.000 hafi verið drepin í mótmælunum Franska þingið samþykkti símabann hjá börnum Evrópusambandið og Indland ganga frá fríverslunarsamningi Bovino sendur til Kaliforníu og Leavitt dregur í land Lét þingmenn heyra það og sagði Evrópu ekki geta varið sig sjálfa Trump sagður hafa lofað óháðum rannsóknum í Minnesota Einn lifði flugslys í Maine af en sjö dóu Hafa fundið lík síðasta gíslsins á Gasa Börnin heima þegar móðir þeirra var stungin til bana Flugferðum aflýst og hvatt til heimavinnu vegna snjókomu Leita að líkamsleifum síðasta gíslsins Morðið á Pretti gagnrýnt úr ólíklegustu áttum Skotinn til bana: Myndefnið þvert á orð ráðherrans Þjóðvarðlið virkjað eftir að ICE skaut mann til bana Annar maður skotinn til bana af ICE Hótar að setja hundrað prósenta toll á Kanada „Eftir þetta getur enginn treyst honum“ Tugþúsundir mótmæltu ICE Sjá meira