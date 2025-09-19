Norska krónprinsessan í veikindaleyfi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 19. september 2025 13:14 Mette-Marit krónprinsessa og dóttir hennar Ingrid Alexandra. EPA Norska krónprinsessan Mette-Marit er á leið í veikindaleyfi vegna lungnasjúkdóms og ætlar hún að leita sér meðferðar. Tilkynningin kemur í kjölfar ákæru á hendur syni hennar sem grunaður er um að hafa brotið á fjórum konum. Mette-Marit er eiginkona Hákons krónprins, sonar norsku konungshjónanna. Fyrir hálfu ári síðan var greint frá að Mette-Marit væri með lungnasjúkdóm sem kallast lungnatrefjun. Í októbermánuði hyggst hún taka sér frí frá opinberum skyldum sínum og leita sér meðferðar en í henni felst fræðsla um sjúkdóminn og einstaklingsbundin ráðgjöf. „Krónprinsessan finnur fyrir einkennum daglega og hindrar það hana í að taka þátt í daglegum skyldum hennar. Krónprinsessan þarfnast hvíldar,“ segir í tilkynningu frá norsku konungsfjölskyldunni en NRK greinir frá. Þetta þýði einnig að fleiri breytingar geti orðið á dagatali Mette-Marit, oft með stuttum fyrirvara. Samkvæmt fræðsluefni Landspítalans er lungnatrefjun sjúkdómur þar sem trefjaríkur bandvefur myndast í lungunum. Það gerir sjúklingnum erfitt fyrir að anda og loftskipti í lungunum skerðast. Ekki er til lækning við sjúkdómnum en ýmislegt er hægt að gera til að bæta líðan og lífsgæði sjúklinga. Ákærður í 32 ákæruliðum Maríus Borg Høiby, sonur Mette-Marit úr fyrra sambandi, hefur einnig verið mikið í sviðsljósinu undanfarið en hann hefur verið ákærður í 32 ákæruliðum, þar af fyrir fjórar nauðganir gegn konum. Þá er hann einnig ákærður fyrir ofbeldisbrot gegn fyrrverandi kærustu. Marius neitar sök í öllum helstu ákæruliðum. Mál hans fer fyrir dóm um miðjan janúar og gert er ráð fyrir að málsmeðferðin muni taka um sex vikur. Noregur Kóngafólk Mest lesið Lofuðu Trump í Norður-Kóreustíl Erlent Kourani sótti um náðun af heilbrigðisástæðum Innlent Bandaríkin beittu neitunarvaldinu gegn kröfu um vopnahlé Erlent Sauð upp úr hjá förðunarmeistara og fegurðardrottningu Innlent Banna kennslubækur eftir konur í háskólum landsins Erlent „Það er erfitt að berjast fyrir eigin réttindum þegar maður er veikur“ Innlent Um tvö hundruð á ári á gjörgæslu vegna lífshættulegrar sýkingar Innlent Raunvirði íbúða lækkar á ný Innlent Mótmælir breyttu fyrirkomulagi í nemendaráðskosningum Innlent Lögreglan leitar manns Innlent Fleiri fréttir Norska krónprinsessan í veikindaleyfi Reiðir Könum sem skreyta sig með fána Kanada Rússar áfrýja niðurstöðu um hrap malasísku farþegaþotunnar Lofuðu Trump í Norður-Kóreustíl Banna kennslubækur eftir konur í háskólum landsins Bandaríkin beittu neitunarvaldinu gegn kröfu um vopnahlé Segir Pútín hafa valdið sér „miklum vonbrigðum“ Sviptu hulunni af skósveinum GRU sem sendu sprengjur í flugvélar Eltihrellir sat fyrir lögregluþjónum og skaut þrjá til bana Segir Fallon og Meyers næsta: „Gerið þetta NBC!!!“ Hans Enoksen er látinn Telja að manngerð hlýnun hafi valdið 16.500 viðbótardauðsföllum í sumar 80.000 lögreglumenn í viðbragðsstöðu vegna boðaðra mótmæla í dag Menningarmálaráðherrann ósáttur og vill skrúfa fyrir fjármagn til ísraelsku kvikmyndaverðlaunanna Munu leggja fram vísindalegar sannanir fyrir því að Brigitte sé líffræðilega kona Fundu Guð í App store Nýr kókaínkóngur í Mexíkó Segir Kennedy hafa rekið sig fyrir að standa við vísindaleg heilindi Fjarlægðu skýrslu um pólitískt ofbeldi hægri öfgamanna Vatnaskil í dönskum varnarmálum: Ætla að kaupa langdræg vopn í fyrsta sinn Rýnt í ákærurnar: „Ég fékk nóg af hatri hans“ Segir að Navalní hafi verið myrtur í fangelsinu Bein útsending: Rauða dreglinum rúllað út fyrir Trump Evrópa sein með nýtt loftslagsmarkmið vegna óeiningar Opna tímabundna flóttaleið Ráðast í frekari rannsókn á andláti kvennanna sem létust í Laos Trump fær konunglegar móttökur í Bretlandi „Markmið ríkisstjórnar Ísraels er augljóst þegar við höldum áfram að verða vitni að tortímingu Palestínumanna“ Fara fram á dauðarefsingu yfir Robinson Nálægt því að draga úr flæðinu vegna drónaárása Sjá meira