Ná saman um myndun minni­hluta­stjórnar í Hollandi

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Rob Jetten verður að óbreyttu yngsti forsætisráðherra í sögu Hollands. 
Þrír stjórnmálaflokkar hafa náð samkomulagi um myndun minnihlutastjórnar í Hollandi en stjórnarflokkarnir munu þurfa að reiða sig á stuðning annarra flokka til að ná málum í gegn. Rob Jetten, leiðtogi miðjuflokksins D66 sem er hliðhollur Evrópusambandinu, segir samstarfsflokkana vera ólma í að hefjast handa við stjórnvölinn eftir langar og flóknar viðræður um stjórnarmyndun.

Samkvæmt umfjöllun Deutsche Welle er um að ræða minnihlutastjórn, sem sjaldséð er í Hollandi, sem samanstendur af miðju- og hægriflokkunum D66, Kristilegum demókrötum og VVD. Samtals hafa flokkarnir aðeins 66 af 150 þingmönnum landsins og þurfa þannig að reiða sig á stuðning eða hlutleysi annarra flokka. D66 vann kosningasigur í þingkosningunum í október og þess er vænst að Rob Jetten verði forsætisráðherra landsins.

Myndun stjórnar hefur þannig verið lengi í fæðingu en nú glittir loks í samkomulag sem leiðtogar flokkanna þriggja greindu frá seint í gær. Þess er vænst að samkomulag um stjórnarsamstarf flokkanna verði kynnt nánar á föstudaginn að því er AFP greinir frá. Jettan er 38 ára gamall og verður að óbreyttu yngsti forsætisráðherra landsins til þessa og sá fyrsti sem er samkynhneigður svo vitað sé.

