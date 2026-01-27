Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. janúar 2026 11:45 Patrick Dorgu fær aðhlynningu í leiknum gegn Arsenal. getty/Mike Egerton Patrick Dorgu, sem hefur skorað í síðustu tveimur leikjum Manchester United, er meiddur aftan í læri og verður frá í um tíu vikur. Dorgu meiddist í 2-3 sigri United á Arsenal á Emirates á sunnudaginn. Dorgu skoraði annað mark Rauðu djöflanna með frábæru skoti fyrir utan teig sem fór í slána og inn. Meiðslin sem Dorgu varð fyrir í leiknum í fyrradag munu halda honum frá keppni í nokkurn tíma samkvæmt frétt The Athletic. Ekki liggur nákvæmlega fyrir hversu löng fjarvera Dorgus verður en gert er ráð fyrir að hún verði um tíu vikur. 🚨 Bad news for #MUFC: Patrick Dorgu set to be out for around 10 weeks after scans reveal hamstring injury. Exact timelines still being assessed but more significant issue than cramp, as first hoped.w @greggevans40 @SebSB @mjcritchley ⬇️https://t.co/gW0RMisiDh— Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) January 27, 2026 Dorgu hefur spilað á vinstri kantinum í báðum leikjum United undir stjórn Michaels Carrick. Hann skoraði annað mark liðsins í 2-0 sigrinum á Manchester City um þarsíðustu helgi og fylgdi því svo eftir með því að skora á Emirates á sunnudaginn. Danski landsliðsmaðurinn gæti misst af allt að átta leikjum með United sem er í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Hinn 21 árs Dorgu hefur leikið 22 af 23 leikjum United í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu, skorað þrjú mörk og gefið þrjár stoðsendingar. Næsti leikur United er gegn Fulham á Old Trafford á sunnudaginn kemur. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Hleraði leikhlé Norðmanna Handbolti Dagur hengdi hrakspá handboltasérfræðings upp á króatíska hótelinu Handbolti Svona er staðan: Ekkert svigrúm hjá strákunum okkar Handbolti Gísli gagnrýnir fyrirkomulagið á EM Handbolti Erfitt fyrir Íslendinga að komast að: „Það er bara uppselt“ Handbolti „Góðu hliðarnar eru helvíti góðar“ Handbolti Stærð sigurs Íslands gegn Svíum veki upp spurningar Handbolti „Einn besti leikur sem maður hefur séð svakalega lengi“ Handbolti „Gætið ykkar á Óðni en ekki bara honum“ Handbolti Danir komnir í undanúrslit en Þjóðverjar þurfa stig gegn Frökkum Handbolti Fleiri fréttir Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Barry bjargaði stigi fyrir Everton Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum Óttast að Grealish verði lengi frá Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United Bestu mörkin: Sjáðu glæsilegan hjólhest gríska táningsins Sjá meira