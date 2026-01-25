Nottingham Forest og Aston Villa unnu bæði góða útisigra í ensku úrvalsdeildinni í dag. Villa-menn sóttu stigin þrjú norður til Newcastle en Forest-menn sóttu þrjú stig suður til London.
Aston Villa vann 2-0 sigur á Newcastle United á St. James' Park og komst þar með upp að hlið Manchester City í öðru sæti deildarinnar. Villa og City eru fjórum stigum á eftir toppliði Arsenal sem á síðan leik á móti Manchester United á eftir.
Emiliano Buendia kom Villa í 1-0 á 19. mínútu með frábæru skoti, Villa-menn stóðust síðan stórsókn heimamanna áður en Ollie Watkins innsiglaði sigurinn á 88. mínútu. Þetta var fyrsti sigur liðsins á St. James' Park frá 2005 eða í næstum því 21 ár.
Newcastle er í 9. sæti en þetta var fyrsta tapið á nýju ári og það fyrsta í fimm leikjum. Liðið var með mun hærra xG í leiknum og skapaði sér fleiri færi en það dugði ekki til. Villa-liðið komst aftur á sigurbraut eftir að hafa aðeins náð í eitt stig út úr síðustu tveimur deildarleikjum sínum.
Nottingham Forest vann á sama tíma 2-0 útisigur á Brentford í London og er eftir það fimm stigum fyrir ofan fallsætið þar sem West Ham situr. Þetta var mikilvægur sigur því West Ham vann sinn annan leik í röð í gær.
Igor Jesus skoraði fyrra mark Forest á 12. mínútu en Taiwo Awoniyi innsiglaði sigurinn á 79. mínútu.
Brentford tapaði þarna öðrum leiknum í röð en liðið er í áttunda sæti eða í næsta sæti fyrir ofan Newcastle.