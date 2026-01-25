Flug tveggja véla, annars vegar franskrar eldsneytisvélar og hins vegar danskrar herþotu, vakti athygli einhverra landsmanna um miðjan dag í gær.
Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, segir að um æfingaflug hafi verið að ræða. Flugvélarnar tvær hafi flogið yfir hálendið og svo tekið aðflugsæfingu að Akureyrarflugvelli.
Fréttastofu bárust ábendingar um vélina í gær. Einn sagðist hafa heyrt frá þeim miklar drunur í Skorradal.
Daníel Hjálmtýsson tónlistarmaður velti vélunum fyrir sér í færslu og Facebook, þær hefðu flogið yfir garðinn hans og honum ekki verið skemmt. Hann sagðist aldrei hafa séð flugvélar fljúga eins þétt við hlið hvorrar annarrar áður.