Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, var ekki sáttur með spurningu sem knattspyrnustjóri hans Arne Slot fékk fyrir Meistaradeildarleik Marseille og Liverpool.
Virgil van Dijk lék sinn 350. leik fyrir Liverpool á miðvikudaginn og liðið vann þar góðan 3-0 útisigur á erfiðum útivelli.
Að mati van Dijk var það vanvirðing að spyrja Arne Slot út í orðróm sem tengir Xabi Alonso við starf hans sem knattspyrnustjóra Liverpool.
Á þriðjudag spurði blaðamaður Slot hvort fyrrverandi leikmaður Liverpool, Alonso – sem fyrr í mánuðinum lét af störfum sem aðalþjálfari Real Madrid eftir „sameiginlegu samkomulagi“ – hefði haft samband við hann.
Slot hló að því sem hann kallaði „eina af undarlegustu spurningum sem hann hefði fengið“ og grínaðist með að Spánverjinn hefði hringt til að segja að hann „myndi taka við eftir sex mánuði, eða kannski fyrr“.
Liverpool fór ekki fram á að blaðamaðurinn sem bar upp spurninguna um Alonso yrði settur í bann en Van Dijk var ákafur í að gagnrýna hann eftir leikinn.
„Þessi spurning var dæmi um vanvirðingu,“ sagði hollenski varnarmaðurinn.
„Gagnrýni er réttlætanleg ef litið er til þess hvernig okkur gengur á tímabilinu, sérstaklega miðað við síðasta tímabil,“ sagði Van Dijk.
„Þetta hefur verið erfiður hluti tímabilsins fyrir okkur leikmennina og stjórann líka en hann hefur tekið vel á því,“ sagði Van Dijk.
Liverpool sýndi eina heilsteyptustu frammistöðu sína á tímabilinu til að sigra Marseille að sögn Van Dijk, sem varð þar fimmtugi leikmaðurinn til að ná 350 leikjum fyrir félagið.
„Að spila minn 350. leik, vinna 3-0 og halda hreinu, það er eitthvað sem ég er stoltur af,“ sagði þessi 34 ára gamli leikmaður.
Liverpool er fyrir vikið í sterkri stöðu til að enda meðal átta efstu liða í riðlakeppninni og komast beint í 16-liða úrslitin í mars og forðast þannig umspilsleiki í febrúar.
Þeir taka á móti Qarabag miðvikudaginn 28. janúar og vita að sigur tryggir þeim sæti meðal fjögurra efstu liða og heimaleik í seinni leik sextán liða úrslitanna og, ef þeir komast svo langt, í fjórðungsúrslitum.
En athygli Van Dijk hefur þegar beinst að deildarleiknum á laugardag gegn Bournemouth.
Liverpool er taplaust í þrettán leikjum síðan liðið tapaði 4-1 fyrir PSV Eindhoven í Meistaradeildinni þann 26. nóvember.
En þeir hafa aðeins unnið fjóra af tíu leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og gert jafntefli í síðustu fjórum, sem skilar þeim í fjórða sæti töflunnar, fjórtán stigum á eftir toppliði Arsenal.
Þeir eru sjö stigum á eftir Aston Villa í þriðja sæti og fimm lið fyrir neðan þá eru innan þriggja stiga, þar sem baráttan um sæti í Meistaradeildinni harðnar.
