Fótbolti

„Konan mín gagn­rýndi það sem ég sagði og mamma mín líka“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gustavo Marques baðst afsökunar á ummælum sínum en það kom ekki í veg fyrir tólf mánaða bann.
Gustavo Marques baðst afsökunar á ummælum sínum en það kom ekki í veg fyrir tólf mánaða bann. Getty/Maciej Rogowski

Brasilískur íþróttadómstóll dæmdi varnarmann úrvalsdeildarliðsins Bragantino í tólf leikja bann fyrir kynferðisleg ummæli sem hann lét falla um kvenkyns dómara eftir leik í São Paulo-deildinni.

Varnarmaðurinn heitir Gustavo Marques og hann var einnig sektaður um þrjátíu þúsund brasilísk ríal (715 þúsund íslenskar krónur) fyrir ummæli sín um dómarann Daiane Muniz eftir að Bragantino tapaði 2-1 fyrir São Paulo í átta liða úrslitum deildarkeppninnar þann 21. febrúar síðastliðinn.

Bannið gildir fyrir allar keppnir á vegum knattspyrnusambands São Paulo-fylkis, en kemur ekki í veg fyrir að Marques spili í keppnum á landsvísu eins og brasilísku deildinni eða brasilíska bikarnum.

„Það var draumur okkar að komast í undanúrslit eða jafnvel úrslitaleikinn, en hún eyðilagði leikinn fyrir okkur. Ég held að knattspyrnusamband São Paulo-fylkis þurfi að skoða leiki af þessari stærðargráðu og ekki setja konu til að dæma,“ sagði Marques í viðtali við TNT Brazil eftir leikinn.

„Það gengur ekki að við spilum á móti São Paulo, Palmeiras, Corinthians og þeir setja konu til að dæma leik af þessari stærðargráðu,“ sagði Marques súr og svekktur en síðar baðst hann afsökunar á samfélagsmiðlum sínum.

„Ég var taugaóstyrkur og sagði hluti sem ég hefði ekki átt að segja. Ég talaði við Daiane og bað hana líka afsökunar. Hún var með aðstoðardómara með sér og ég bað hana líka fyrirgefningar því hún er líka kona. Það var rangt af mér að segja þetta,“ sagði hinn 24 ára gamli varnarmaður.

„Konan mín gagnrýndi það sem ég sagði, mamma mín líka. Ég sýni að ég er karlmaður og manneskja með því að koma hingað og biðjast fyrirgefningar á því sem ég sagði,“ bætti hann við.

Hvorki Marques né Bragantino hafa tjáð sig um úrskurðinn. Fjölmiðlar á svæðinu greindu frá því að félagið hefði sektað varnarmanninn um fimmtíu prósent af launum hans þennan mánuðinn.

Brasilía Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið