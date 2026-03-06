„Konan mín gagnrýndi það sem ég sagði og mamma mín líka“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. mars 2026 13:02 Gustavo Marques baðst afsökunar á ummælum sínum en það kom ekki í veg fyrir tólf mánaða bann. Getty/Maciej Rogowski Brasilískur íþróttadómstóll dæmdi varnarmann úrvalsdeildarliðsins Bragantino í tólf leikja bann fyrir kynferðisleg ummæli sem hann lét falla um kvenkyns dómara eftir leik í São Paulo-deildinni. Varnarmaðurinn heitir Gustavo Marques og hann var einnig sektaður um þrjátíu þúsund brasilísk ríal (715 þúsund íslenskar krónur) fyrir ummæli sín um dómarann Daiane Muniz eftir að Bragantino tapaði 2-1 fyrir São Paulo í átta liða úrslitum deildarkeppninnar þann 21. febrúar síðastliðinn. Bannið gildir fyrir allar keppnir á vegum knattspyrnusambands São Paulo-fylkis, en kemur ekki í veg fyrir að Marques spili í keppnum á landsvísu eins og brasilísku deildinni eða brasilíska bikarnum. „Það var draumur okkar að komast í undanúrslit eða jafnvel úrslitaleikinn, en hún eyðilagði leikinn fyrir okkur. Ég held að knattspyrnusamband São Paulo-fylkis þurfi að skoða leiki af þessari stærðargráðu og ekki setja konu til að dæma,“ sagði Marques í viðtali við TNT Brazil eftir leikinn. „Það gengur ekki að við spilum á móti São Paulo, Palmeiras, Corinthians og þeir setja konu til að dæma leik af þessari stærðargráðu,“ sagði Marques súr og svekktur en síðar baðst hann afsökunar á samfélagsmiðlum sínum. „Ég var taugaóstyrkur og sagði hluti sem ég hefði ekki átt að segja. Ég talaði við Daiane og bað hana líka afsökunar. Hún var með aðstoðardómara með sér og ég bað hana líka fyrirgefningar því hún er líka kona. Það var rangt af mér að segja þetta,“ sagði hinn 24 ára gamli varnarmaður. „Konan mín gagnrýndi það sem ég sagði, mamma mín líka. Ég sýni að ég er karlmaður og manneskja með því að koma hingað og biðjast fyrirgefningar á því sem ég sagði,“ bætti hann við. Hvorki Marques né Bragantino hafa tjáð sig um úrskurðinn. Fjölmiðlar á svæðinu greindu frá því að félagið hefði sektað varnarmanninn um fimmtíu prósent af launum hans þennan mánuðinn. Brasilía Fótbolti Mest lesið Dómari sleginn niður í kvennaleik Körfubolti Messi eyddi kvöldinu með Trump Fótbolti Elvar en ekki Friðriksson Körfubolti „Hugsaði hvernig ég gæti réttlætt þennan lífstíl fyrir mér áfram“ Sport „Láttu í þér heyra, Orri!“ Fótbolti Hleypur kílómetra hring hundrað sinnum og stefnir á stigamet Sport Óþægileg heimkoma af ÓL: Sátu fyrir henni og eltu upp að bílnum Sport Annar þjálfari hættur skömmu fyrir HM Fótbolti Leita að treyju félagsins sem Madonna klæddist árið 1990 Fótbolti Viktor fagnaði fyrsta sigrinum gegn félögum sínum í Magdeburg Handbolti Fleiri fréttir Var með krabbamein á HM „Láttu í þér heyra, Orri!“ Leita að treyju félagsins sem Madonna klæddist árið 1990 Fær Barbie-útgáfu af sér fyrir Íslandsleikinn Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Messi eyddi kvöldinu með Trump Annar þjálfari hættur skömmu fyrir HM Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti RÚV má gera fleiri auglýsingahlé í hverjum leik á HM Wirtz snúi aftur gegn Wolves Bræður settir í bann en fyrirliðinn sér tækifæri í skandalnum Kani í mark Víkinga „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Segir Fabrizio Romano að skammast sín HM-draumar fleiri þjóða í uppnámi vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Orri á leið í bikarúrslitaleik Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Meinað að selja miða á mikilvægan útileik gegn Liverpool Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Sjá meira