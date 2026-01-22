Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Sindri Sverrisson skrifar 22. janúar 2026 14:53 Sigurður Bjartur Hallsson var sjóðheitur á síðustu leiktíð. Sýn Sport FH hefur samþykkt kauptilboð í framherjann Sigurð Bjart Hallsson sem þar með virðist á förum í spænsku C-deildina í fótbolta. Það er félagið AD Mérida sem falast eftir kröftum Sigurðar. Miðillinn 433.is greindi fyrst frá þessu og sagði það nú undir leikmanninum komið hvort að hann myndi samþykkja að ganga í raðir spænska félagsins. Mérida er í 11. sæti af 20 liðum í spænsku C-deildinni eftir 20 umferðir af 38 en á fína möguleika á að komast í umspil um sæti í B-deild. Ljóst er að Sigurður Bjartur kæmi til með að skilja eftir stórt skarð fyrir skildi í Krikanum en hann skoraði sextán mörk í Bestu deildinni á síðustu leiktíð, í 26 leikjum, og þar af sex mörk í fimm leikjum eftir skiptingu deildarinnar. Hann er uppalinn hjá Grindavík en gekk svo í raðir KR fyrir tímabilið 2022, eftir 17 mörk í Lengjudeildinni sumarið áður, og hefur svo spilað með FH síðustu tvö tímabil. Besta deild karla FH Spænski boltinn Mest lesið Dagur öskraði á einn Svíann í kvöld og blótaði honum Handbolti „Ég er bara Króati á morgun“ Handbolti Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Fótbolti Svona verður leikjadagskrá Íslands í milliriðlinum Handbolti „Höfum séð liðið brotna í sömu aðstæðum“ Handbolti Dómari skoraði í handboltaleik og dæmdi markið síðan gilt Sport Faxi ekki sár út í Íslendinga: „Ísland getur gert stóra hluti á EM“ Handbolti Segir Svía hafa efni á að tapa fyrir Íslandi Handbolti Alfreð þurfti að breyta plönum hratt fyrir stund hefndar Handbolti Ungverjar stoltir eftir slag við „þá bestu í heimi“ Handbolti Fleiri fréttir Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Blikar farnir að fylla í skörðin Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Tveir ungir varnarmenn til FH Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Róbert með þrennu í sigri KR Fram lagði Leiknismenn Landsliðsbræður Palestínu sameinast í Keflavík Bikarhetjan til KA Þrótti berst mikill liðsstyrkur úr Keflavík Jón Guðni aðstoðar Ólaf Inga Blikarnir eru búnir að missa 34 mörk og 25 stoðsendingar Birta eltir ástina og semur við Genoa Júlíus Mar seldur til Kristiansund Sjá meira