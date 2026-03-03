Fótbolti

Beta byrjar undan­keppni HM á sigri gegn Ís­rael

Aron Guðmundsson skrifar
Elísabet Gunnarsdóttir, landsliðsþjálfari Belgíu
Elísabet Gunnarsdóttir, landsliðsþjálfari Belgíu Vísir/Getty

Belgíska kvennalandsliðið í fótbolta, sem spilar undir stjórn Elísabetar Gunnarsdóttur, hafði betur gegn Ísrael er liðin mættust í fyrstu umferð undankeppni HM í kvöld. Lokatölur urðu 3-0 Belgíu í vil.

Vel af sér vikið hjá Betu og hennar leikmönnum en leikurinn fór fram í Ungverjalandi og það var Tessa Wullaert, leikmaður Inter, sem kom Belgíu yfir með marki á 26.mínútu. 

Þannig stóðu leikar allt þar til á 42.mínútu þegar að Hannah Eurlings tvöfaldaði forystu Belgíu með öðru marki liðsins. 

Undir lok venjulegs leiktíma bætti Saar Janssen við þriðja marki Belgíu og innsiglaði 3-0 stórsigur liðsins. Frábær byrjun hjá Belgíu í undankeppni HM. 

Auk Belgíu og Ísrael mynda lið Skotlands og Lúxemborg riðilinn. Belgía mætir Ísrael aftur á laugardaginn kemur, þá í Belgíu. 

HM 2027 í Brasilíu Íslendingar erlendis

