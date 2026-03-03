Belgíska kvennalandsliðið í fótbolta, sem spilar undir stjórn Elísabetar Gunnarsdóttur, hafði betur gegn Ísrael er liðin mættust í fyrstu umferð undankeppni HM í kvöld. Lokatölur urðu 3-0 Belgíu í vil.
Vel af sér vikið hjá Betu og hennar leikmönnum en leikurinn fór fram í Ungverjalandi og það var Tessa Wullaert, leikmaður Inter, sem kom Belgíu yfir með marki á 26.mínútu.
Þannig stóðu leikar allt þar til á 42.mínútu þegar að Hannah Eurlings tvöfaldaði forystu Belgíu með öðru marki liðsins.
Undir lok venjulegs leiktíma bætti Saar Janssen við þriðja marki Belgíu og innsiglaði 3-0 stórsigur liðsins. Frábær byrjun hjá Belgíu í undankeppni HM.
Auk Belgíu og Ísrael mynda lið Skotlands og Lúxemborg riðilinn. Belgía mætir Ísrael aftur á laugardaginn kemur, þá í Belgíu.