Börsungar úr leik þrátt fyrir öruggan sigur í kvöld

Aron Guðmundsson skrifar
Antoine Griezmann fagnar vel og innilega í leikslok þegar að sæti í úrslitaleik spænska konungsbikarsins var í höfn
Antoine Griezmann fagnar vel og innilega í leikslok þegar að sæti í úrslitaleik spænska konungsbikarsins var í höfn Vísir/Getty

Barcelona er úr leik í spænska konungsbikarnum í fótbolta þrátt fyrir 3-0 sigur gegn Atletico Madrid í kvöld. Börsungar töpuðu fyrri leiknum 4-0 og Atletico Madrid vinnur því einvígi liðanna í undanúrslitunum samanlagt 4-3. 

Það mætti því segja að stórt tap Börsunga í Madríd í fyrri leik liðanna hafi orðið þeim að falli. Að vinna upp fjögurra marka forskot í seinni leik liðanna í kvöld var risavaxið verkefni fyrir heimamenn að takast á við en ekki voru þeir langt frá því. 

Bernal kom Barcelona yfir með marki á 29.mínútu og í uppbótartíma venjulegst leiktíma í fyrri hálfleik tvöfaldaði Raphinha forystu Barcelona með marki úr vítaspyrnu. Staðan 2-0 Barcelona í vil í hálfleik, 4-2 Atletico Madrid í vil í einvíginu. 

Bernal bætti við þriðja marki Barcelona í leik kvöldsins á 72.mínútu og þurftu Börsungar því aðeins eitt mark til viðbótar til þess að knýja fram framlengingu en fjórða markið mikilvæga tókst þeim aldrei að skora. 

Það var því lið Atletico Madrid sem gat leyft sér að fagna í leikslok í kvöld því einvígið féll þeim í vil, 4-3. Sæti í úrslitaleiknum í höfn þar sem andstæðingurinn verður annað hvort Athletic Bilbao eða Real Sociedad. Börsungar eru úr leik. 

