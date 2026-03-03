Börsungar úr leik þrátt fyrir öruggan sigur í kvöld Aron Guðmundsson skrifar 3. mars 2026 22:24 Antoine Griezmann fagnar vel og innilega í leikslok þegar að sæti í úrslitaleik spænska konungsbikarsins var í höfn Vísir/Getty Barcelona er úr leik í spænska konungsbikarnum í fótbolta þrátt fyrir 3-0 sigur gegn Atletico Madrid í kvöld. Börsungar töpuðu fyrri leiknum 4-0 og Atletico Madrid vinnur því einvígi liðanna í undanúrslitunum samanlagt 4-3. Það mætti því segja að stórt tap Börsunga í Madríd í fyrri leik liðanna hafi orðið þeim að falli. Að vinna upp fjögurra marka forskot í seinni leik liðanna í kvöld var risavaxið verkefni fyrir heimamenn að takast á við en ekki voru þeir langt frá því. Bernal kom Barcelona yfir með marki á 29.mínútu og í uppbótartíma venjulegst leiktíma í fyrri hálfleik tvöfaldaði Raphinha forystu Barcelona með marki úr vítaspyrnu. Staðan 2-0 Barcelona í vil í hálfleik, 4-2 Atletico Madrid í vil í einvíginu. Bernal bætti við þriðja marki Barcelona í leik kvöldsins á 72.mínútu og þurftu Börsungar því aðeins eitt mark til viðbótar til þess að knýja fram framlengingu en fjórða markið mikilvæga tókst þeim aldrei að skora. Það var því lið Atletico Madrid sem gat leyft sér að fagna í leikslok í kvöld því einvígið féll þeim í vil, 4-3. Sæti í úrslitaleiknum í höfn þar sem andstæðingurinn verður annað hvort Athletic Bilbao eða Real Sociedad. Börsungar eru úr leik. Spænski boltinn FC Barcelona Mest lesið Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Enski boltinn Tapaði hlaupinu af því að forystubíllinn lét hana hlaupa kolranga leið Sport „Ég held ég sé komin með nóg af karlmönnum í bili“ Sport Uppgjörið: Spánn - Ísland 3-0 | Spænska liðið sýndi mátt sinn og megin á köflum Fótbolti Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Enski boltinn Gakpo leit upp til Alberts Enski boltinn Hamilton skýtur fast á andstæðinga sína Formúla 1 Vildi vinna fyrir dóttur sína en klúðraði því algjörlega Golf Segir Almari og félögum sýnd hræðileg vanvirðing Körfubolti Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ Fótbolti Fleiri fréttir Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale Börsungar úr leik þrátt fyrir öruggan sigur í kvöld Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Beta byrjar undankeppni HM á sigri gegn Ísrael Uppgjörið: Spánn - Ísland 3-0 | Spænska liðið sýndi mátt sinn og megin á köflum England hitaði upp fyrir leik gegn Íslandi með stórsigri Stórir íþróttaviðburðir í hættu vegna átaka í Mið-Austurlöndum Tímabilinu lokið og HM úr sögunni hjá Rodrygo Í gervi nautabana fyrir eina sigurinn á Spáni Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Grímuklæddir áhorfendur ruddust inn á völlinn Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Rekinn eftir 8-0 sigur „Ísland er með óþægilegt lið“ Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Gakpo leit upp til Alberts Aftur tapaði Real og rauða spjaldið tvisvar á loft Hanga fyrir ofan strik á markatölu Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking Sonur Åge Hareide ráðinn til Molde Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Væri kominn í þúsund mörk ef hann hefði nýtt öll vítin Sjá meira