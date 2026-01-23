Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Sindri Sverrisson skrifar 23. janúar 2026 09:01 Birgir Ólafsson og Frosti Viðar Gunnarsson með skiltið góða, þar sem þeir sögðu Thomasi Frank að krafta hans væri óskað í Legolandi. Getty/Marc Atkins Félagarnir Birgir Ólafsson og Frosti Viðar Gunnarsson vöktu talsverða athygli á Tottenham-leikvanginum á þriðjudagskvöld, þar sem þeir hvöttu danska þjálfarann Thomas Frank til að koma sér í burtu og halda til Legolands. Ekki höfðu þó alveg allir húmor fyrir uppátækinu. Ljósmyndari Getty-myndabankans var einn af mörgum sem smelltu myndum af Íslendingunum í stúkunni í London, eins og sjá má hér að ofan, þar sem þeir fylgdust með 2-0 sigrinum gegn Dortmund í Meistaradeild Evrópu í fótbolta. Birgir segir stuðningsmenn Tottenham orðna þreytta á spilamennskunni undir stjórn Frank og eftir tapið gegn West Ham um síðustu helgi er liðið í 14. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Þá kviknaði hugmyndin um að mæta með skilti á leikinn við Dortmund og segja Frank að koma sér heim til Danmerkur, í Legoland. Aldrei vakið svona mikla athygli „Þegar það var ekki enn búið að reka hann á mánudaginn þá prentaði ég þetta út í vinnunni og við föndruðum spjaldið á einhver rör og slíkt til að halda við þetta. Þetta vakti mikla kátínu. Maður hefur aldrei vakið svona mikla athygli á vellinum. Það var alls konar fólk sem við þekktum ekkert að taka mynd af okkur. Fólki fannst þetta bara fyndið,“ sagði Birgir léttur en það átti þó ekki við um alveg alla. „Eftir leik komu tveir herramenn upp að okkur og þeir voru ekki alveg að kaupa grínið. Voru bara reiðir og pínu agressívir, en það leystist allt. Þetta voru þeir einu sem tóku þessu eitthvað alvarlega á meðan að flestum fannst þetta bara fyndið, eins og hugmyndin var,“ sagði Birgir við Vísi. Spjótin hafa beinst að Thomasi Frank eftir skelfilegt gengi Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í vetur.Getty/Shaun Botterill Birgir hefur um árabil verið formaður stuðningsmannaklúbbs Tottenham á Íslandi og Frosti er stjórnarmaður. Þeir fara reglulega á Tottenham-leiki og hafa séð þrjá leiki í vetur sem reyndar hafa allir unnist, með markatölunni 8-0! Þegar þeir félagar hafa ekki verið á vellinum hefur gengið hins vegar alls ekki verið eins gott og þeir myndu gjarnan vilja sjá hvítklædda liðið sitt í öðrum höndum. Ekkert breytt þó liðið hafi unnið „Ef hann [Frank] hefði tapað þessum leik þá hefði hann verið rekinn. Hann fékk smá líflínu en við félagarnir lítum á þetta þannig að það hafi mjög lítið breyst þó að liðið hafi unnið. Hann er kominn að endamörkum,“ sagði Birgir. Hann tekur undir að slæm úrslit séu þar ekki aðalatriðið heldur vanti upp á skemmtanagildið sem Tottenham var svo frægt fyrir: „Það er akkúrat málið. Maður hefur stundum verið að horfa á þessa Tottenham-leiki í vetur og hugsað með sér: Ég fæ þessa tvo klukkutíma aldrei aftur. Hér áður fyrr var þetta lið sem að stuðningsmenn annarra liða settust niður til að horfa á því þeir vissu að það yrði skemmtun.“ Birgir mun þó aldrei hætta að styðja Tottenham og stefnir á fleiri ferðir til Englands á þessari leiktíð, til að mynda þegar útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar hefst. Þá er fyrirhuguð hópferð á leik við Brighton í apríl en Birgir segir jafnan færri komast að en vilji í þær ferðir enda áherslan greinilega lögð á að hafa gaman, þó að Thomas Frank virðist ekki fylgja sömu stefnu. Næsti leikur Tottenham er á útivelli gegn Burnley á morgun, klukkan 15 á Sýn Sport 3, og verður einn þeirra leikja sem fylgst verður með í Doc Zone á Sýn Sport. 