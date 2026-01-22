Samkomulagið veiti Bandaríkjunum aðgang að auðlindum Grænlands Eiður Þór Árnason skrifar 22. janúar 2026 00:12 Trump í Davos í kvöld. AP/Markus Schreiber Drög að samkomulagi Bandaríkjastjórnar við Atlantshafsbandalagið veitir Bandaríkjunum og bandalagsþjóðum í Evrópu aðgang að réttindum til jarðefnavinnslu í Grænlandi. Þá munu ríki vinna saman að þróun svokallaðrar Gullhvelfingar sem er viðurnefni á nýju loftvarnarkerfi sem Trump vill að spanni hnöttinn og notist við gervihnetti sem geti skotið niður eldflaugar. Þetta staðhæfir Donald Trump Bandaríkjaforseti í viðtali við fjölmiðilinn CNBC í Davos í Sviss þar sem þjóðar- og viðskiptaleiðtogar koma saman á ráðstefnu Alþjóðaefnahagsráðsins. Samkomulagið sem unnið sé að komi til með að vara að „eilífu.“ Trump tilkynnti óvænt í kvöld að Bandaríkin muni falla frá refsitollum sem leggja átti á hóp Evrópuþjóða sem lýstu yfir stuðningi við Grænland og Danmörku í deilu þeirra við Bandaríkin um yfirráð yfir þessari stærstu eyju heims. Yfirlýsingin kom í kjölfar fundar Trumps með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, þar sem leiðtogarnir komu sér saman um einhvers konar ramma að samkomulagi um samskipti Bandaríkjanna og Grænlands. Býr yfir verðmætum jarðmálmum Í ræðu sinni á Davos-ráðstefnunni fyrr í dag útilokaði Trump að beita hervaldi til að ná yfirráðum á Grænlandi en kallaði eftir umsvifalausum viðræðum um framtíð svæðisins. Trump hefur lítið gefið upp um það um hvað nýja samkomulagið felur í sér og sagt viðræðurnar á flóknu stigi. Rutte hefur einnig veitt takmarkaðar upplýsingar. „Þetta var frábær fundur með frábærri niðurstöðu, fyrir Bandaríkin, fyrir allt Atlantshafsbandalagið, fyrir Evrópu,“ sagði hann við fréttamann danska ríkisútvarpsins og klykkti út með að það þyrfti að raungera framtíðarsýn forsetans. Grænland er í áttunda sæti yfir þau landsvæði sem búa yfir hvað mestum forða af sjaldgæfum jarðmálmum, samkvæmt greiningu Center for Strategic and International Studies. Stjórn Trumps hefur gert það eitt af sínum áhersluverkefnum að efla námugröft og vinnslu bandarískra fyrirtækja á slíkum málmum til að auka sjálfstæði þeirra gagnvart Kína sem stýrir í dag stærstum hluta þess iðnaðar. Sjaldgæfir jarðmálmar eru notaðir í segla sem eru nauðsynlegir í ýmis vopnakerfi, rafknúin ökutæki, raftæki og öðrum mikilvægum atvinnugreinum. Donald Trump Grænland Danmörk NATO Bandaríkin 