Með skerta athygli af óþekktum ástæðum þegar slysið varð Lovísa Arnardóttir skrifar 4. mars 2026 09:22 Áreksturinn varð á hringveginum milli Djúpavogs og Breiðdalsvíkur. Vísir/Vilhelm Rannsóknarnefnd samgönguslysa hvetur þá sem flytja inn ökutæki til að flytja ekki inn bíla sem eru án loftpúða fyrir farþega í framsæti. Í nýrri skýrslu nefndarinnar um banaslys við Kross í Berufirði í mars í fyrra segir að meginorsök slyssins hafi verið að öðrum bílnum hafi verið ekið yfir á rangan vegarhelming og að ökumaður hafi verið með skerta athygli. Ökumaður hafi líklega ekki gert sér grein fyrir því að hann væri að aka inn á rangan vegarhelming. Í skýrslunni, sem var birt á vef nefndarinnar í vikunni, kemur fram að ökumaðurinn hafi verið með skerta athygli af óþekktum ástæðum þegar slysið varð og það sé önnur orsök slyssins. Í skýrslunni kemur einnig fram að bílunum hafi báðum verið ekið of hratt og yfir leyfðum hámarkshraða. Rannsóknarnefnd samgönguslysa starfar samkvæmt lögum um rannsókn samgönguslysa. Markmið laganna er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir. Rannsókn samkvæmt lögunum skal eingöngu miða að því að leiða í ljós orsakir samgönguslysa og samgönguatvika, en ekki að skipta sök eða ábyrgð, með það að markmiði að draga úr hættu á sams konar slysum og atvikum og afleiðingum sambærilegra slysa. Ökumaður Mercedes Benz-bifreiðar lést í slysinu. Einn farþegi var í framsæti Mercedes Benz-bifreiðarinnar og slasaðist hann alvarlega. Ökumaður og farþegi Volkswagen Caddy-sendibifreiðar slösuðust einnig alvarlega. Samkvæmt skýrslunni voru þau öll í bílbelti þegar slysið átti sér stað um miðjan dag og var niðurstaða áfengis- og lyfjarannsókna neikvæð. Vegurinn var þurr þegar slysið varð og dagsbirta. Hægviðri var og hiti 2°C. Í skýrslunni kemur fram að slysið hafi orðið á hringvegi um Ísland sem telst vera stofnvegur. Samkvæmt talningum var ársdagsumferð á þessum vegarkafla 390 bílar á sólarhring árið 2024. Fram kom í fréttum um slysið í fyrra að í öðrum bílnum hefðu verið erlendir ferðamenn og Íslendingar í hinum. Karlmaðurinn sem lést var Íslendingur og var á áttræðisaldri. Þrír fluttir með þyrlu Tilkynning um slysið kom til Neyðarlínunnar klukkan 11:45 og var það tilkynnt til lögreglu. Fjarskiptamiðstöð lögreglunnar tilkynnti Rannsóknarnefnd samgönguslysa um slysið klukkan 12:28. Ökumaður Volkswagen Caddy-bifreiðarinnar og farþegar í báðum bifreiðunum voru fluttir á sjúkrahús í Reykjavík með þyrlu Landhelgisgæslunnar. Báðir bílarnir voru óökuhæfir eftir áreksturinn en samkvæmt skýrslunni var ekkert í niðurstöðum bíltæknirannsóknanna sem benti til þess að rekja mætti orsakir slyssins til ástands bifreiðanna. Báðir bílar voru með gildar skoðanir. Í Volkswagen Caddy-sendibifreiðinni var búið að útbúa svefn- og eldunaraðstöðu aftan í. Farþegamegin í bílnum var ekki loftpúði samkvæmt skýrslunni og auk þess var búið að fjarlægja gler úr skilrúmi til að tryggja flóttaleið. Titringur eða riffluhávaði hefði vakið athygli Niðurstaða skýrslunnar er sömuleiðis að ökumaður Mercedes Benz-fólksbifreiðarinnar hafi sennilega ekki orðið var við að hann ók yfir á vinstri vegarhelming. Vegurinn liggi í hægri beygju rétt fyrir slysstað. Engar hraðabreytingar hafi verið gerðar á bifreiðinni fyrir slysið og engin ummerki um hemlun eða viðbrögð ökumanns á slysstað. Í skýrslunni kemur fram að á vegarkaflanum hafi hvorki verið fræstar né valtaðar rifflur í yfirborði eftir miðlínu vegar eða meðfram vegkanti, enda ekki mögulegt að fræsa eða valta rifflur í vegi með klæðingu. Mögulegt sé að riffluhávaði og titringur hefði vakið athygli ökumanns Mercedes Benz-bifreiðarinnar þegar henni var ekið yfir miðlínu ef rifflur hefðu verið til staðar á veginum. Að sögn farþega í bifreiðinni hófst aksturinn um 15 mínútum fyrir slysið. Ökumaður hafi undirbúið sig og hafi ekki verið þreyttur fyrir aksturinn. Fyrir lá að aka bifreiðinni í 5 til 6 klukkustundir. Í skýrslu rannsóknarnefndarinnar segir að samkvæmt frásögnum bæði ökumanns og farþega Volkswagen Caddy-sendibifreiðarinnar hafi bílnum verið ekið á réttum vegarhelming þegar bifreið kom á móti, inn á miðjum veginum, og stefndi inn á gagnstæðan vegarhelming. Þannig hafi Mercedes Benz-bifreiðin haldið beinni stefnu þrátt fyrir að vera á leið úr mjúkri hægri beygju. Samkvæmt skýrslunni hafði ökumaður Volkswagen-bílsins þá áttað sig á því hvað væri að gerast og náði að hemla rétt áður en áreksturinn varð og reyndi að sveigja frá á nánast sömu stund og áreksturinn varð. Engin ummerki um hemlun Mercedes Benz-bifreiðarinnar sáust á slysstað. Farþegi Mercedes Benz-bifreiðarinnar slasaðist alvarlega og mundi ekkert frá slysinu eða aðdraganda þess. Frekar að flytja inn bíla með loftpúðum Niðurstaða skýrslunnar er því að meginorsök slyssins sé að öðrum bílnum hafi verið ekið inn á rangan vegarhelming og að ökumaðurinn hafi verið með skerta athygli. Í skýrslunni er að lokum mikilvæg ábending til bílainnflytjenda um að flytja ekki inn bíla sem ekki eru með loftpúðum fyrir farþega í framsæti. 