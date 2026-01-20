Erlent

Einn látinn eftir annað lestar­slys á Spáni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þetta er annað lestarslysið á þremur dögum.
Annað lestarslys varð á Spáni í kvöld, einungis örfáum dögum eftir að mannskætt slys varð á sunnudagskvöld. Einn er látinn og fjórir eru alvarlega slasaðir.

Farþegalest fór út af sporinu fyrr í kvöld þegar varnarveggur féll á lestarteinana. Um tuttugu eru slasaðir, þar af fjórir alvarlega. Spænska ríkisútvarpið segir að 38 sveitir slökkviliðsmanna hafi verið kallaðar út til að aðstoða farþegana og tuttugu sjúkrabílar. Mikið hefur rignt á svæðinu undanfarna daga.

Sá látni var lestarstjóri lestarinnar.

Tæpir tveir sólarhringar eru síðan 42 létu lífið í lestarslysi á Suður-Spáni. Þar var um háhraðalest að ræða sem fór út af sporinu og lenti á nærliggjandi teinum. Önnur lest sem var á leið í gagnstæða átt fór einnig út af sporinu. 

Spánn Samgönguslys

