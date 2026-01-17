Donald Trump Bandaríkjaforseti á ekki að geta lagt tolla á sérstaka tolla á Danmörku án þess að leggja tolla á öll Evrópusambandsríkin enda eru þau í tollabandalagi. Forsetinn hótar nú vinalöndum Grænlands með tolli, í von um að það auðveldi Bandaríkjamönnum að leggja landið undir sig.
Politiken bendir á þetta en Trump tilkynnti á samfélagsmiðlum í dag að hann hyggðist leggja tíu prósenta toll á allar vörur frá Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Frakklandi, Bretlandi, Hollandi og Finnlandi frá og 1. febrúar vegna þess að fyrrnefnd lönd styðja ekki innlimun Bandaríkjanna á Grænlandi. Öll sendu þau hermenn til Grænlands á dögunum.
Forsetinn skrifaði sömuleiðis að tollurinn myndi hækka um 15 prósentustig og nema 25 prósentum 1. júní hafi Bandaríkjamenn ekki fengið yfirráð yfir Grænlandi. Ekkert bendir til þess í færslu Trump að Ísland verði fyrir barðinu á þessum tollum þrátt fyrir að tveir fulltrúar Landhelgisgæslunnar hafi verið sendir til Grænlands. Norðmenn sendu aðeins tvo fulltrúa síns hers.
ESB semur þegar viðskiptastríð er á milli ESB og Bandaríkjanna, að sögn Politiken, sem bendir á að ESB hafi nýlega samið um fríverslunarsamning við fjölda landa í Suður-Ameríku.
Sá samningur nefnist Mercosur-samningur og líklegast þarf að taka hann með í reikninginn þegar Trump hótar nú aftur viðskiptastríði. Ekki gegn ESB, heldur gegn völdum einstaka ESB-löndum auk Bretlands og Noregs. Ekkert benti til þess í færslu Trumps að Ísland muni sæta þessum Grænlandstollum.
Aftur á móti geta Bandaríkjamenn valið vörur sem eru sérstaklega viðkvæmar fyrir Danmörku, til dæmis með því að setja sérstaka tolla á lyf, sem myndi samt sem áður gilda um öll ESB-lönd, en væntanlega bitna harðast á Danmörku.
Politiken bendir þó á að þetta tollahamar Bandaríkjaforsetans sé eitt af þeim vopnum sem Trump hafi beitt þegar hann hefur fá aðra valkosti í stöðunni.
Greinandi danska miðilisins veltir því fyrir sér hvort nýlegar ljósmyndir frá Danmörku og Grænlandi, þar sem sjá mátti fjölda fólks á mótmæla áformum Trumps um Grænland, hafi verið það sem fékk Trump til að leggja á þennan Grænlandstoll.