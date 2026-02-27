Reykjavíkurborg harmar hvernig staðið var að uppsögn verktaka í Ölduselsskóla, en starfsmenn skólans urðu vitni að orðaskaki fulltrúa beggja aðila í kjölfar uppsagnar. Verktakinn hafnar því að borgin hafi margoft krafist úrbóta.
Verktakafyrirtækið HH Hús hefur síðasta hálfa árið unnið að framkvæmdum við Ölduselsskóla í Breiðholti. Á miðvikudag átti að vera hefðbundinn verkfundur milli verktaka og borgarinnar en hann breyttist í uppsagnarfund. Fundurinn var haldinn á kaffistofu kennara og urðu fjölmargir starfsmenn vitni að rifrildum milli aðila í kjölfar uppsagnarinnar.
Guðni Guðmundsson, skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds hjá borginni, harmar hvernig staðið var að uppsögninni.
„Það var því miður mjög vanhugsað að taka þessi mál fyrir á sama stað og verkfundir hafa verið haldnir, í viðurvist annarra. Þannig eðlilega fékk það mikið á þá sem á heyrðu. Fólk, sem sagt kennarar og starfsfólk skólans, er búið að leggja mikið á sig að halda starfseminni gangandi meðfram framkvæmdum,“ segir Guðni.
Borgin hafi margoft krafist ákveðinna úrbóta hjá verktakanum.
„Það voru ákveðin gæðaatriði í verkinu sem höfðu verið gerðar ýmsar ábendingar um og ekki var brugðist við. Þannig að eftir að hafa veitt þeim tækifæri til úrbóta á þeim ágöllum sem upp höfðu komið, þá varð það niðurstaðan að við sáum okkur ekki fært að halda áfram á þeim nótum og þetta hefur bara með samningsmál að gera. Þegar gæðakröfur eru ekki uppfylltar þá þurfum við náttúrulega að leita leiða til þess að tryggja verkið fyrir okkur og þetta var niðurstaðan,“ segir Guðni.
Borgin hafi beðist afsökunar á þessum fundi og læri af málinu. Verkfundir með nýjum verktaka verði færðir annað.
„Svo vantaði fyrst og síðast upp á upplýsingagjöf, að upplýsa um hvað væri í farvatninu og hvað það þýddi. En við teljum að svo stöddu máli að þetta hafi ekki í för með sér tafir á verkinu svo talist geti og það er verktaki sem við þekkjum bara af góðu að koma inn í staðinn. Hann hefur mikið verið að vinna í áþekkum framkvæmdum hjá okkur. En, grunnurinn að þessu er af okkar hálfu léleg upplýsingagjöf og ónærgætni í staðsetningu fundarins,“ segir Guðni.
Eftir fundinn var verktaka gert að fjarlægja sín tæki og tól sem varð til þess að hættuástand skapaðist og þurfti að ljúka skólastarfi fyrr. Skólinn var einnig lokaður í dag þar sem unnið er að því að tryggja húsnæðið og þrífa svæðið.
„Við missum aðstæður svolítið úr höndunum. Fráfarandi verktaki er beðinn um að fjarlægja sín verkfæri og aðföng af svæðinu. Það voru til dæmis girðingar fyrir utan skólann sem girtu af skurði sem þeir byrjuðu að taka niður og það liðu nokkrir tímar þar til upp komu nýjar girðingar. Þannig að þar stendur opinn skurður sem skapast hætta af fyrir skólabörn,“ segir Guðni.
Þá hafi verktaki verið að flytja ýmis verkfæri og efni í gegnum skólarými og þannig hafi ryk dreifst víða. Þrátt fyrir þetta vonast hann til að ekki verði tafir á verkinu.
„Það getur alltaf eitthvað komið upp sem hefur áhrif á tímalínu svona verkefna og það er ákveðin viðkvæmni í gangi í svona verkefnum þar sem starfsemi og framkvæmdir fara saman. Þannig ég held að það sé gott fyrir alla að vera meðvitaðir um það líka. En uppleggið núna er að áætlanir sem fyrir liggja standi,“ segir Guðni.
Júlía Rós Atladóttir, ráðgjafi og einn af eigendum HH Húsa, vísar því á bug að hafa ekki brugðist við úrbótakröfum og segist í raun ekki vita hvers vegna þeim var sagt upp.
„Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu. Við erum bara á hefðbundnum verkfundi í skólanum og það er verkfundur vikulega. Það hafa ekki verið gerðar neinar athugasemdir við vinnu okkar. Við höfum unnið með Reykjavíkurborg í sjö ár og átt mjög farsælt samstarf. Við höfum unnið í rúmt hálft ár hérna í Ölduselsskóla og átt í frábæru samstarfi við starfsfólk og stjórnendur skólans, enda var þeim verulega brugðið á miðvikudaginn eftir þennan fund. Þau voru bara miður sín,“ segir Júlía.
Hugur hennar sé hjá starfsfólki skólans, nemendum og fjölskyldum þeirra. Það sé óskiljanlegt að gripið hafi verið til þessara aðgerða. Hún hafi beðið um skýringar en engar fengið.
„Þegar ég fór yfir þetta mál fann ég öryggisúttekt sem ráðgjafi Reykjavíkurborgar í þessu verkefni gerði og það voru engar athugasemdir, það var allt grænt. Þannig mér þykir þetta svo sorglegt mál og fyrir mér virðist þetta hafa verið geðþóttaákvörðun. Við erum með fundargerðir af síðustu verkfundum sem hafa verið haldnir vikulega. Það er ekki verið að gera neinar athugasemdir við vinnu HH Húsa, þannig að þetta er bara rangt,” segir Júlía.
HH Hús hafi unnið að ýmsum verkefnum fyrir borgina síðastliðin sjö ár og samstarfið ávallt gengið vel. Fyrirtækið þurfti að segja upp helmingi starfsmanna sinna eftir að samningnum var sagt upp.
„Mér fannst það hefði átt að halda fundinn annars staðar, það hefði átt að upplýsa um hvað ætti að ræða, borgin hefði átt að vera búin að kynna sér samninginn betur og svo hefði náttúrulega bara átt að gera þetta manneskjulega, ekki henda manni út af verkstað,“ segir Júlía.
Hún telur Reykjavíkurborg hafa farið fram úr sér og hún áttar sig ekki á því hvers vegna það þurfti að flýta sér svo með þetta. Fyrir tæpum tveimur vikum hafi borgin óskað eftir því að starfsmönnum HH Húsa á verkstað yrði fjölgað um fimmtán. Hún spyr hvers vegna það var gert ef það stóð til að segja þeim upp.
„Það hefur ekkert samtal farið fram um að við hefðum þurft að bæta eitthvað á verkstað. Við sátum eftir og töluðum við skólastjórnendur og þau voru bara algjörlega í uppnámi, búin að vinna frábærlega með okkur í þessu verkefni og þau eiga ekki til orð yfir Reykjavíkurborg og þessari ákvörðun,“ segir Júlía.