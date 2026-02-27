Aðalsteinn Leifsson, aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra, hefur ákveðið að láta af störfum eftir aðeins eitt ár í starfi. Hann bauð sig fram í oddvitasæti Viðreisnar fyrir komandi borgarstjórnarkosningar en laut í lægra haldi fyrir Björgu Magnúsdóttur.
„Eftir viðburðaríkt og skemmtilegt ár í utanríkisráðuneytinu hef ég ákveðið að láta af störfum sem aðstoðarmaður utanríkisráðherra. Ég hef virkilega notið samstarfsins við Þorgerði Katrínu og ég er þakklátur fyrir það traust sem hún hefur sýnt mér, m.a. með því að gefa mér færi á að leiða vinnuna við mótun fyrstu formlegu stefnu Íslands í varnar- og öryggismálum sem formaður samráðshóps þingmanna. Það verkefni gekk mikið betur og mikið hraðar en bjartsýnasta fólk þorði að vona. Þorgerður Katrín hefur beðið mig að fylgja því eftir sem varaþingmaður þó að ég fari úr ráðuneytinu og ég mun að sjálfsögðu gera það,“ segir Aðalsteinn í færslu á Facebook.
Hann segir ástæðuna fyrir starfslokunum líklega koma flestum nema hans nánustu á óvart.
„Staðreyndin er að ég vil gefa mér meira svigrúm til sinna verkefni sem byrjaði sem lítið áhugamál en er orðið að ástríðu. Það er er guðfræðinám í Háskóla Íslands. Ég hef satt að segja reynt að streitast á móti, enda er þetta tómt vesen(!) en það kallar á mig að fara „alla leið“ og ljúka embættisprófi í fyllingu tímans.“
Samhliða því muni hann veita ráðgjöf í samningaviðræðum og lausn deilumála og að kenna samningatækni og sáttamiðlun. Sem kunnugt er var Aðalsteinn ríkissáttasemjari um nokkurra ára skeið.
„Ég fæ stöðugt beiðnir um að veita þjálfun og ráðgjöf í hvoru tveggja en hef ekki haft mikinn tíma til þess og hlakka til að geta brugðist oftar jákvætt við og aðstoðað fólk, stofnanir og fyrirtæki samhliða náminu. Þannig get ég vonandi hjálpað til og átt fyrir salti í grautinn í leiðinni. Ég skrifaði bók um samningatækni sem er notuð í öllum háskólunum og er núna að vinna að bók um sáttamiðlun, með tveimur frábærum meðhöfundum.“
Aðalsteinn tók sér launalaust leyfi frá störfum aðstoðarmanns um frá og með miðjum desember til þess að einbeita sér að kosningabaráttu í aðdraganda prófkjörs Viðreisnar í borginni, sem fram fór þann 31. janúar síðastliðinn.
Björg Magnúsdóttir fór með sigur af hólmi og hlaut 48 prósent atkvæða. Aðalsteinn hafnaði í öðru sæti með 27,9 prósent.
Athygli vakti að í kjölfar prófkjörsins hóf Aðalsteinn ekki strax störf í utanríkisráðuneytinu. Síðast í gær hafði Vísir samband við hann til þess að spyrja út í það hvort ekki styttist í endurkomu hans í ráðuneytið. Þá sagði hann óvissu ríkja um framhaldið.
„Ég geri mér grein fyrir að þetta vekur spurningar um mögulega þátttöku mína á lista Viðreisnar í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík, þar sem ég var í öðru sæti í prófkjöri. Ég gef að sjálfsögðu kost á mér en kosningin var ekki bindandi nema í fyrsta sæti og uppstillingarnefndin, sem hefur málið í höndum sér, mun skila niðurstöðu fljótlega. Lífið er núna. Lifið heil!“ segir Aðalsteinn nú á Facebook.
