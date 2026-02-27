Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, hefur ákveðið að gefa ekki kost á sér í komandi sveitarstjórnarkosningum. Hún segist hafa tilkynnt stjórn Heimaeyjar þessa ákvörðun sína. Mikil spenna er um efsta sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í bænum og Miðflokkurinn er mættur til eyjunnar grænu og fögru.
Íris ritar hjartnæman kveðjupistil á Facebook-síðu sína þar sem hún greinir frá þessu. Hún segir að síðustu átta ár hafi þroskað sig mikið, þau hafi reynt á en einnig veitt sér styrk og gleði. Íris segist ánægð með þann árangur sem náðst hefur, ekki síst í hagsmunagæslu gagnvart ríkinu.
„Að vel athuguðu máli hef ég ákveðið að gefa ekki kost á mér á framboðslista hjá bæjarmálafélaginu Fyrir Heimey í komandi kosningum og hef ég tilkynnt stjórn félagsins þá niðurstöðu,“ segir Íris þakklát og auðmjúk. Og hún vísar í nýlega Gallup-könnun sem sýnir mikla ánægju Eyjamanna með störf hennar.
Íris birti nýverið nýja mynd af sér á Facebook sem vakti nokkra athygli. Menn veltu því þá fyrir sér hvort um væri að ræða framboðsmynd:
„Að geta lokað þessum kafla með Fyrir Heimaey með þetta veganesti gerir mig glaða og stolta. Takk fyrir traustið, öll samtölin og hvatninguna til áframhaldandi góðra verka; ég met það mikils. Í vor hefst nýr kafli,“ segir Íris.
Skömmu eftir tilkynningu Írisar fylgdi Páll Magnússon, 2. maður á H-lista, í kjölfarið og greindi Vísi frá ákvörðun sinni um að hann myndi ekki gefa kost á sér til áframhaldandi setu. Hann segist ganga sáttur og stoltur frá borði. „… með þann árangur sem náðst hefur í rekstri og stjórn bæjarins þau fjögur ár sem ég hef setið í bæjarstjórn – og raunar öll átta árin sem bæjarmálafélagið Fyrir Heimaey hefur verið í forystu hér í bænum.
Ég er þakklátur fyrir þann stuðning sem bæjarbúar hafa sýnt H-listanum – og félögum mínum í bæjarstjórn fyrir að treysta mér til að vera forseti bæjarstjórnar á meðan ég hef setið þar.“
Páll segir þrjá mánuði eftir af kjörtímabilinu og hann þakkar fyrir sig. Það sama gerir Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, þriðji H-listamaðurinn.
H-listinn fundar nú en að öllu óbreyttu lítur út fyrir að hann sé að hverfa af velli.
Víst er að komandi sveitarstjórnarkosningar verða spennandi í Vestmannaeyjum. Klofningur varð í Sjálfstæðisflokknum þar í bæ fyrir átta árum og varð þá til H-listinn fyrir Heimaey. Þau eru í meirihluta í bæjarstjórn, með þrjá fulltrúa kjörna ásamt tveimur fulltrúum E-lista. Listi Sjálfstæðisflokksins, sem ráðið hafði lögum og lofum í bænum, hefur verið í minnihluta með fjóra fulltrúa kjörna.
Klukkan 18 í dag lokar Sjálfstæðisflokkurinn fyrir framboð í prófkjöri flokksins fyrir komandi kosningar. Fyrir liggur að þar munu takast á um efsta sætið Eyþór Harðarson, sem er nú efsti maður á lista Sjálfstæðismanna, og svo Trausti Hjaltason. Eyþór hefur talað fyrir sameiningu Sjálfstæðismanna við H-listann en Trausti er talinn í vinfengi við Elliða Vignisson, bæjarstjóra í Ölfusi sem um árabil var bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, sem mun ekki enn hættur að skipta sér af bæjarmálapólitíkinni í Eyjum.
Það sem svo enn verður til að flækja málin er að Miðflokkurinn mun ætla að bjóða fram í sveitarfélaginu, þannig að nóg verður um að tala þegar bæjarmálapólitíkin í Eyjum er annars vegar.