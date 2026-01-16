Milljónir Bandaríkjamanna hafi þungar áhyggjur vegna Grænlands Hólmfríður Gísladóttir skrifar 16. janúar 2026 12:39 Shaheen segist ekki hafa trú á því að verstu sviðsmyndir rætist varðandi Grænland. Andstaða sé við málið meðal almennings í Bandaríkjunum og Trump fylgist vel með skoðanakönnunum. Getty/Anadolu/Nathan Posner „Ég er hér í dag vegna þess að milljónir Bandaríkjamanna hafa þungar áhyggjur af orðræðunni um yfirtöku Bandaríkjanna á Grænlandi, annað hvort með því að kaupa landið eða beita hervaldi,“ sagði öldungadeildarþingmaðurinn Jeanne Shaheen nú fyrir hádegi. Shaheen, sem er Demókrati og situr í utanríkismálanefnd öldungadeildar bandaríska þingsins, er stödd í opinberri heimsókn í Danmörku ásamt þverpólitískri sendinefnd, til að sýna Dönum og Grænlendingum stuðning. Shaheen sagði alla öldungadeildarþingmennina í sendinefndinni styðja samband Bandaríkjanna og Danmerkur og Atlantshafsbandalagssamstarfið. Þá sagði hún orðræðu ráðamanna í Washington ekki aðeins til þess fallna að grafa undan sambandi Bandaríkjanna við Danmörku og Grænland heldur stuðla að sundrung innan Nató á tímum þegar andstæðingar bandalagsins leituðu allra leiða til að nýta sér það. Þingmaðurinn sagði yfirlýsingar Donald Trump Bandaríkjaforseta um yfirtöku á Grænlandi koma niður á því trausti sem komist hefði á milli bandamanna síðustu áratugi. „Ef okkur er alvara um að takmarka áhrif Rússlands á Norðurslóðum og annars staðar þá er áhrifaríkasta leiðinn til þess að sigra Vladimir Pútín í Úkraínu og það er nákvæmlega þess vegna sem það er ekkert vit í þessari umræðu um Grænland,“ sagði hún. Shaheen sagði að Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, hefði staðfest að það stæði ekki á Dönum ef Bandaríkjamenn vildu ráðast í framkvæmdir á Grænlandi, hvort sem það varðaði frekari hernaðaruppbyggingu eða námuvinnslu. Hún ítrekaði að það stuðlaði ekki að öryggi Bandaríkjamanna né Dana að rífa niður heimsskipanina eins og hún væri í dag. Það væri aðeins til hagsbóta fyrir einræðisherra í Moskvu og Pekíng. Bandaríkin Grænland Donald Trump Danmörk Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Mest lesið Segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa Innlent „Þetta er ekki það sem við samþykktum“ Erlent Tók við verðlaunapeningnum og hyggst eiga hann Erlent „Lauslát mella“ hafi verið mildasta lýsingin á dómaranum Innlent Kolbeinn Tumi tekur við af Erlu Björgu Innlent Safna undirskriftum og segja Þorgerði að taka Long opnum örmum Innlent Hér sést hvar jarðgöngin eiga að opnast á Heimaey Innlent Eftirmaður Guðbrands í sjokki en klár í slaginn Innlent Telur viðbrögð Guðbrands rétt og skynsamleg Innlent Manneklan mest hjá skólum og frístundaheimilum sem tilheyra Austurmiðstöð Innlent Fleiri fréttir Yfirvöld sögð rukka háar fjárhæðir fyrir afhendingu líka mótmælenda Fyrrverandi forseti dæmdur í fimm ára fangelsi „Þetta er ekki það sem við samþykktum“ Tók við verðlaunapeningnum og hyggst eiga hann Hafi afhent Trump Friðarverðlaun Nóbels Krefjast enn að fá að senda sérsveitarmenn til Mexíkó Veiki geimfarinn kominn aftur til jarðar Tóku enn eitt skipið Trump hótar að siga hernum á mótmælendur Kennir Selenskí enn og aftur um Ólafur Ragnar við CNBC: Afleiðingarnar „gífurlegar“ ef Bandaríkin tækju Grænland með valdi Þingmenn sem Trump sagði heimska lúffuðu Witkoff segir annan áfanga friðaráætlunarinnar hafinn Musk fellst á að hætta að framleiða kynferðislegar myndir en bara sums staðar Hætta vinnslu umsókna innflytjenda frá 75 ríkjum Trump segir stjórnvöld í Íran hætt að drepa mótmælendur Stuðningur við Grænland ómetanlegur og hvetur Íslendinga til að mæta Vilja geta sett herlög á eyju norðan Íslands Verðandi sendiherra grínaðist með að Ísland yrði 52. ríkið Síðustu ellefu ár þau hlýjustu í mælingasögunni 32 látnir eftir að krani féll á lest í Taílandi Rannsaka ásakanir á hendur Iglesias Sautján prósent Bandaríkjamanna styðja innlimun Grænlands Vaktin: Stofna vinnuhóp um framtíð Grænlands Tveir látnir eftir árekstur strætisvagna Reyna að tala Trump til og óttast afleiðingar árása Bandaríkjastjórn kemur barnaníðsefni Musk til varnar Mengunarreglur taka ekki lengur tillit til dauðsfalla og heilsu Starmer boðið sæti í „friðarstjórn“ Trump Trump segir Nielsen í vondum málum Sjá meira