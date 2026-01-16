Erlent

Hafi af­hent Trump Friðar­verð­laun Nóbels

Eiður Þór Árnason skrifar
María Corina Machado, einn helsti leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venesúela, heilsar stuðningsfólki fyrir utan Hvíta húsið á fimmtudag.
María Corina Machado, einn helsti leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venesúela, heilsar stuðningsfólki fyrir utan Hvíta húsið á fimmtudag. Ap/Pablo Martinez Monsivais

María Corina Machado, einn leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venesúela, segist hafa afhent Donald Trump Bandaríkjaforseta friðarverðlaun Nóbels. Þetta hafi hún gert „til að viðurkenna einstaka skuldbindingu hans við frelsi okkar.“

Machado fékk friðarverðlaunin í fyrra vegna baráttu sinnar fyrir lýðræði í Venesúela. Hún hefur stutt umdeilda handtöku Bandaríkjastjórnar á Nicolás Maduro, forseta Venesúela, og lýsti því fljótlega yfir eftir aðgerðirnar að stjórnarandstaðan væri tilbúin að taka við stjórnartaumum í landinu. Bandaríkjastjórn hefur sýnt því boði lítinn áhuga fram að þessu.

Machado fundaði með Trump í Hvíta húsinu og greindi hópi blaðamanna í kjölfarið frá því að hún hafi afhent forsetanum verðlaunin en veitti takmarkaðar upplýsingar. Hvíta húsið hefur ekki gefið út hvort Trump hafi þegið Nóbelsorðuna.

Var í felum

Á fundinum er Machado sögð hafa rætt við Trump um framtíð Venesúela en hann hefur áður lýst því yfir að hann telji hana ekki vera trúverðugt leiðtogefni. Henni var bannað að bjóða sig fram til forseta gegn Maduro í síðustu kosningum í Venesúela. 

AP-fréttaveitan greinir frá heimsókn Machado sem er sögð nokkuð áhættusöm í ljósi þess að hún hefur verið í felum frá því að hún yfirgaf Venesúela í fyrra. Hún hafði áður verið í haldi í stuttan tíma í höfuðborginni Karakas.

„Við getum treyst á Trump forseta,“ sagði hún við stuðningsfólk fyrir utan Hvíta húsið eftir fundinn en skýrði það ekki nánar. Brugðust nokkrir við með því að hrópa: „Takk fyrir Trump!“

Trump hefur ítrekað lýst yfir efasemdum um Machado og þá treysta ekki allir yfirlýsingum hans um að til standi að byggja upp lýðræðislegt stjórnkerfi í Venesúela. Hann hefur gefið til kynna að hann sé tilbúinn að vinna með Delcy Rodríguez, starfandi forseta, sem var jafnframt sú næsta í valdaröðinni á eftir Maduro og náin samstarfskona hans.

Bandaríkjastjórn hefur lagt mikla áherslu á að bandarísk og evrópsk olíufyrirtæki hefji olíuvinnslu í Venesúela. Þá hyggjast Bandaríkin taka yfir alþjóðlega sölu á olíu þaðan sem féll áður undir efnahagslegar refsiaðgerðir.

Venesúela Bandaríkin Donald Trump Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela Nóbelsverðlaun

Tengdar fréttir

Ætlar að taka við nóbelnum frá Machado

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist ætla að hitta Maríu Corina Machado, leiðtoga stjórnarandstæðunnar í Venesúela. Þá segir Trump að það yrði mikill heiður fyrir hann ef hún ákvæði að afhenda honum friðarverðlaun Nóbels, sem hún vann í fyrra.

Vill afhenda Trump friðarverðlaunin

Maria Corina Machado, leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venesúela, segist ætla að snúa aftur til landsins eins fljótt og henni er auðið. Hún segist einnig vilja afhenda Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, friðarverðlaun Nóbels, sem hún hlaut í fyrra. Trump hefur sagt að hún njóti ekki nægilegrar virðingar til að stýra Venesúela eftir að hann lét nema Nicolás Maduro, forseta, á brott á dögunum.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið