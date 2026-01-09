Ætlar að taka við nóbelnum frá Machado Samúel Karl Ólason skrifar 9. janúar 2026 15:13 María Corina Machado og Donald Trump. EPA og AP Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist ætla að hitta Maríu Corina Machado, leiðtoga stjórnarandstæðunnar í Venesúela. Þá segir Trump að það yrði mikill heiður fyrir hann ef hún ákvæði að afhenda honum friðarverðlaun Nóbels, sem hún vann í fyrra. Þetta er meðal þess sem Trump sagði í viðtali við Sean Hannity hjá Fox News sem birt var í gærkvöldi. Þar sagðist Trump telja að hann myndi hitta Machado í næstu viku og sagðist hlakka til að heilsa upp á hana. Finna má viðtalið hér. unspeakably pathetic stuff from Trump here as he says he'd be honored to accept María Corina Machado's Nobel Prize if she wants to give it up to him pic.twitter.com/AhLvnBqRAO— Aaron Rupar (@atrupar) January 9, 2026 Eftir að Bandaríkjamenn námu Nicolás Maduro, forseta Venesúela, á brott sagði Trump í síðustu viku að Machado gæti ekki leitt landið að svo stöddu. Hún nyti ekki nægrar virðingar. Fjölmiðlar vestanhafs segja sérfræðinga Leyniþjónustu Bandaríkjanna hafa haldið því fram við Trump að besta leiðin til að tryggja stöðugleika í landinu væri að láta Delcy Rodríguez, varaforseta Maduros, stjórna ríkinu. Machado gæti ekki auðveldlega tekið stjórn á her og öryggissveitum Venesúela en það eru mjög valdamiklar fylkingar þar í landi. Trump er einnig sagður pirraður yfir því að hann hafi ekki fengið friðarverðlaun Nóbels og að þau hafi verið veitt Machado. „Ef hún hefði hafnað þeim og sagt: „Ég get ekki tekið við þeim vegna þess að þau tilheyra Donald Trump“, væri hún forseti Venesúela í dag,“ sagði einn heimildarmaður Washington Post úr Hvíta húsinu. Var það eftir umdeildar kosningar í Venesúela árið 2024. Machado var meinað að taka þátt í kosningunum en umfangsmiklar vísbendingar benda til þess að stjórnarandstaðan hafi þrátt fyrir það sigrað kosningarnar með miklum yfirburðum. Ríkisstjórn Maduros lýsti þó yfir sigri. Tileinkaði Trump verðlaunin Þegar Machado fékk friðarverðlaunin tileinkaði hún þeim Trump og sagði að hann hefði réttilega átt að vinna verðlaunin. Þegar hún var svo í viðtali við Hannity fyrr í þessari viku sagðist hún vilja afhenda Trump verðlaunin. Í færslu sem Trump skrifaði á Truth Social, samfélagsmiðil sinn, fyrr í vikunni kvartaði hann enn og aftur yfir því að Noregur hafi ekki veitt honum friðarverðlaunin. Hann hafði einn síns liðs bundið enda á átta stríð og bjargað milljónum mannslífa. Yfirvöld í Noregi koma ekki að því að veita friðarverðlaun og Trump hefur ekki bundið enda á átta stríð. Sjá einnig: „Ég efa að NATO yrði til staðar fyrir okkur“ Í viðtalinu við Hannity sagði Trump það skammarlegt fyrir Noreg að hann hefði ekki fengið friðarverðlaunin og laug því aftur að hann hefði bundið enda á átta stríð. Hann viðurkenndi þó að vita ekki hvort Noregur kæmi formlega að friðarverðlaununum en benti á að nóbelsnefndin sem heldur utan um friðarverðlaunin væri í Noregi og þar væri mikið af Norðmönnum. Þess vegna væri þetta skammarlegt fyrir Noreg. „Hvort sem þeir koma nálægt þessu eða ekki, þeir segjast ekki gera það, en ég held þeir geri það," sagði Trump. „Þegar maður hefur bundið enda á átta stríð ætti maður í raun að fá ein verðlaun fyrir hvert stríð." Venesúela Bandaríkin Donald Trump Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela Nóbelsverðlaun Noregur