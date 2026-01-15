Trump segir stjórnvöld í Íran hætt að drepa mótmælendur Hólmfríður Gísladóttir skrifar 15. janúar 2026 06:37 Tíminn mun leiða í ljós hvort eitthvað sé að marka loforð stjórnvalda í Íran um að hætta að beita mótmælendur ofbeldi. Getty/Alishia Abodunde Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa verið fullvissaður um að stjórnvöld í Íran séu ekki lengur að drepa mótmælendur í landinu en að hann muni fylgjast með stöðu mála og sjá til með mögulegar hernaðaraðgerðir. Forsetinn hafði áður ítrekað hótað því að grípa til aðgerða vegna framgöngu stjórnvalda gegn mótmælendum, hvatt mótmælendur til dáða og jafnvel heitið aðstoð frá Bandaríkjunum. Iran Human Rights, mannréttindasamtök í Noregi, segja að minnsta kosti 3.428 hafa látist í mótmælunum. Þau hafa staðið yfir frá því fyrir áramót og út um allt land. Trump sagði einnig að stjórnvöld í Íran hefðu sagt að engar aftökur væru yfirvofandi en áður hafði verið greint frá því að mótmælandi sem var handtekinn í síðustu viku og hefur þegar verið dreginn fyrir dóm og fundinn sekur yrði hengdur í vikunni. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, staðfesti á Fox News í gær að það stæði ekki til að hengja mótmælendur og þá hafa borist fregnir af því að fjölskyldu áðurnefnds mótmælanda hafi verið tjáð að aftöku hans hafi verið frestað. Íranir virðast þannig vera að bregðast við hótunum Trump og verið uggandi vegna mögulegrar hernaðaríhlutunar, þrátt fyrir að margir sérfræðingar væru á því að kostir Trump í stöðunni væru takmarkaðir. Stjórnvöld í Íran höfðu fyrir sitt leyti hótað því að gera árásir á herstöðvar Bandaríkjamanna á svæðinu ef Bandaríkin gerðu árásir á Íran. Lofthelginni yfir Íran var lokað um stutta stund í morgun en hefur verið opnuð á ný. Íran Bandaríkin Mest lesið Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Innlent Slapp óvænt við fangelsi og braut ítrekað á stjúpdóttur sinni Innlent Á batavegi eftir alvarlega líkamsárás á Höfða Innlent Vilja geta sett herlög á eyju norðan Íslands Erlent Vaktin: Mikilvæg fundarhöld í Washington Erlent Fékk afa sinn með sér á skólabekk Innlent Léttara yfir formanninum eftir þriggja tíma fund Innlent Stuðningur við Grænland ómetanlegur og hvetur Íslendinga til að mæta Erlent Tveir fulltrúar taka þátt í aukinni hernaðarviðveru Innlent Verðandi sendiherra grínaðist með að Ísland yrði 52. ríkið Erlent Fleiri fréttir Stuðningur við Grænland ómetanlegur og hvetur Íslendinga til að mæta Vilja geta sett herlög á eyju norðan Íslands Verðandi sendiherra grínaðist með að Ísland yrði 52. ríkið Síðustu ellefu ár þau hlýjustu í mælingasögunni 32 látnir eftir að krani féll á lest í Taílandi Rannsaka ásakanir á hendur Iglesias Sautján prósent Bandaríkjamanna styðja innlimun Grænlands Vaktin: Mikilvæg fundarhöld í Washington Tveir látnir eftir árekstur strætisvagna Reyna að tala Trump til og óttast afleiðingar árása Bandaríkjastjórn kemur barnaníðsefni Musk til varnar Mengunarreglur taka ekki lengur tillit til dauðsfalla og heilsu Starmer boðið sæti í „friðarstjórn“ Trump Trump segir Nielsen í vondum málum Trump heitir íhlutun ef stjórnvöld hefja aftökur Trump sýndi verkamanni puttann Keyptu tæki sem gæti útskýrt Havana-heilkennið Fundurinn í Washington gæti reynst örlagaríkur „Við veljum Danmörku“ Að minnsta kosti þrjú þúsund látnir í Íran Búa sig undir áhlaup um borð í skuggaskip Fá Andrés Önd til að bjarga læsi barna Borgin ber enga ábyrgð í Gufunesbruna og stjórnarmaður í Truenorth segir tjónið óbætanlegt Vance ætlar að sitja fundinn með Løkke og Rubio Farið yfir skandalinn í Minnesota: Vopnvæðir fjársvik til að refsa „bláum ríkjum“ Hótar Musk frekari sektum bregðist hann ekki við barnaníði Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni nærri Kanaríeyjum Kynnir sér möguleika varðandi Íran og leggur toll á vinaríki klerkastjórnarinnar Machado heimsækir Hvíta húsið á fimmtudag Vara Evrópuríkin við því að taka á móti embættismönnum frá Taívan Sjá meira