Segja verktakann hafa fallið á prófinu Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 27. febrúar 2026 10:35 Svona var umhorfs við lóð Ölduselsskóla í morgun. Vísir/Vilhelm Reykjavíkurborg segir að verktaki sem kom að framkvæmdum í Ölduselsskóla í Breiðholti hafi ekki uppfyllt gæðakröfur við frágang á verkinu. Vegna þessa var ákveðið að slaufa samstarfinu og fá annan í staðinn. Hættuástand skapaðist við skólann eftir að verktakinn tók saman búnað sinn í gær. Til stendur að hefja skólastarf samkvæmt stundatöflu á mánudag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg í framhaldi af fréttaflutningi Vísis af málefni skólans. Foreldrar barna í skólanum fengu að vita á sjöunda tímanum í gærkvöldi að skólahald félli niður í dag í öllum bekkjum skólans sem telur alla bekki grunnskóla. Óvarðir skurðir Vísir greindi frá því í morgun að embættismenn á vegum borgarinnar og fulltrúar verktakans HHHús hefðu hnakkrifist á kaffistofu kennara á miðvikudag að viðstöddum kennurum. Í ályktun starfsmanna skólans í gær kom fram að öryggisbúnaður sem settur var upp til að forða slysum og koma í veg fyrir myglugró hefði verið tekinn niður. Þannig mætti ætla að myglugró og heilsuspillandi efni hefðu dreift sér um skólann, með tilheyrandi hættu fyrir nemendur og starfsfólk. Bæði innan- og utanhúss væru vinnusvæði iðnaðarmanna með óvörðum skurðum, hellum og steypubrotum. „Starfsfólk Ölduselsskóla telur að núverandi vinnuumhverfi í skólanum sé hættulegt og heilsuspillandi starfsfólki og nemendum og treystir sér af þeim sökum ekki til að vinna í því umhverfi og taka ábyrgð á nemendum. Starfsfólk óttast bæði um heilsu og öryggi nemenda og starfsmanna,“ sagði í ályktuninni. Skólastarf á mánudag Reykjavíkurborg segist í tilkynningu hafa gert breytingar á hópi verktaka sem koma að framkvæmdum við Ölduselsskóla. „Foreldrar voru upplýstir síðdegis í gær um að loka þyrfti skólanum í dag, föstudaginn 27. febrúar, til að tryggja öryggi nemenda og öryggi á verkstað á meðan skipt er um verktaka. Gert er ráð fyrir að skólastarf hefjist á ný á mánudag.“ Við eftirlit verkefnastjóra hafi komið í ljós að frágangur í verkinu uppfyllti ekki þær gæðakröfur sem gerðar séu í slíkum framkvæmdum og ekki hefði verið brugðist nægilega vel við athugasemdum. „Þá voru hæfnisviðmið ekki uppfyllt í samræmi við samning og var ákvörðun tekin í samráði við innkaupadeild og lögfræðinga umhverfis- og skipulagssviðs að ljúka samstarfi við verktakann í þessu verkefni og fá annan í hans stað.“ Tóku saman með hraði Reykjavíkurborg segir að eftir að samstarfinu við HHHús var slitið hafi öryggisgirðingar og tvær innanhúslokanir verið fjarlægðar. „Þetta gerðist með nokkrum hraða sem olli því að öryggi var tímabundið ekki eins og það á að vera. Eftirlit borgarinnar brást strax við og nýr verktaki var kallaður út án tafar til að tryggja svæðið.“ Nýr verktaki sé kominn í verkið og hafi þegar unnið við að tryggja öryggi á svæðinu á fimmtudag og fram á kvöld við nauðsynleg þrif og frágang, með stuðningi annarra verktaka. Ljóst var að halda þyrfti áfram með verkið í dag. „Ekki er gert ráð fyrir að þessi breyting valdi verulegum töfum á framkvæmdunum í heild. 