„Þetta get ég og þarf að gera oftar" Ágúst Orri Arnarson skrifar 14. janúar 2026 22:30 Viktor Gyökeres veit að hann þarf að skora meira fyrir Arsenal. Nick Potts/PA Images via Getty Images Viktor Gyökeres batt enda á langa markaþurrð og lagði líka upp mark í 3-2 sigri Arsenal gegn Chelsea í undanúrslitaviðureign liðanna í enska deildabikarnum. „Þetta var erfiður leikur. Við vörðumst vel en þeir voru, eins og alltaf, stórhættulegir í skyndisóknum. Mér fannst við samt verjast vel en við vorum óheppnir að fá þessi tvö mörk á okkur, en á móti skoruðum við þrjú mörk þannig að ég er sáttur með það" sagði Gyökeres um leikinn. Gyökeres hafði ekki skorað í síðustu tíu leikjum fyrir Arsenal en hans síðasta mark var gegn Burnley í ensku úrvalsdeildinni þann 1. nóvember. Hann hefur nú skorað 8 mörk í 24 leikjum á tímabilinu. „Þetta get ég og þarf að gera oftar. Við fögnum sigrinum og höldum áfram" sagði Gyökeres.