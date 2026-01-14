Íslenski boltinn

Blikar farnir að fylla í skörðin

Sindri Sverrisson skrifar
Katelyn Duong er nýjasti liðsmaður Breiðabliks en lék áður með DC Power.
Knattspyrnudeild Breiðabliks hefur komist að samkomulagi við bandaríska miðjumanninn Katelyn Duong, um að hún leiki með liðinu á komandi leiktíð. Meistararnir hafa misst stóran hóp sterkra leikmanna.

Duong er 24 ára gömul og mætir í Kópavoginn úr bandarísku höfuðborginni, Washington, þar sem hún hefur síðustu tvö tímabil leikið með DC Power í USL-deildinni. Hún hefur alls leikið 40 leiki í deildinni og skorað 10 mörk.

Óhætt er að segja að miklar breytingar hafi orðið hjá Breiðabliki, eftir Íslands- og bikarmeistaratitilinn sem liðið vann á síðustu leiktíð. Þjálfarateymið kvaddi og Ian Jeffs tók við, með Öddu Baldursdóttur sér til aðstoðar og Stefán Loga Magnússon sem markmannsþjálfara.

Farnar frá Breiðabliki

  • Andrea Rut Bjarnadóttir til Anderlecht
  • Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir til Parma
  • Birta Georgsdóttir til Genoa
  • Heiða Ragney Viðarsdóttir til Eksilstuna
  • Katherine Devine
  • Katrín Ásbjörnsdóttir er hætt
  • Kyla Elizabeth Burns
  • Samantha Rose Smith

Reyndar má segja að síðustu leiktíð sé ekki lokið því Breiðablik sló út dönsku meistarana í Fortuna Hjörring, með mögnuðum hætti, í 16-liða úrslitum Evrópubikarsins. Næstu leikir Blika eru því við Svíþjóðarmeistara Häcken í 8-liða úrslitunum í febrúar.

Fyrsti leikur Breiðabliks í Bestu deildinni á komandi leiktíð verður stórleikur gegn Þrótti 24. apríl á Kópavogsvelli, samkvæmt nýbirtum drögum KSÍ að leikjaáætlun. Blikakonur byrja á tveimur heimaleikjum því þær taka svo á móti Fram 29. apríl.

Breiðablik Besta deild kvenna Evrópubikar kvenna í fótbolta

