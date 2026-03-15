Fótbolti

Há­kon marka­hæstur hjá Lille í deildinni

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille gera harða atlögu að því að komast í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili. getty/Jean Catuffe

Lille vann 1-2 útisigur á Rennes í frönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Hákon Arnar Haraldsson skoraði annað mark Lille.

Eftir erfitt gengi hefur landið risið hjá Lille að undanförnu. Sigurinn í kvöld var sá þriðji í síðustu fjórum deildarleikjum hjá Hákoni og félögum.

Lille er nú með 44 stig í 5. sæti deildarinnar, þremur stigum á eftir Lyon sem er í 4. sætinu. Liðið sem endar þar fer í forkeppni Meistaradeildar Evrópu á næsta tímabili.

Lille byrjaði leik kvöldsins af miklum krafti og náði forystunni strax á 2. mínútu. Matias Fernandez-Pardo skoraði þá.

Í upphafi seinni hálfleiks brunaði Lille í skyndisókn og Fernandez-Pardo lagði boltann til hliðar á Hákon sem skoraði af stuttu færi.

Þetta var sjötta mark Hákonar í frönsku úrvalsdeildinni í vetur en enginn leikmaður Lille hefur skorað meira. Skagamaðurinn hefur alls gert sjö mörk á þessu tímabili og tuttugu í heildina fyrir Lille.

Estéban Lepaul minnkaði muninn fyrir Rennes í 1-2 á 59. mínútu en nær komust heimamenn ekki.

Á fimmtudaginn sækir Lille Aston Villa heim í seinni leik liðanna í sextán liða úrslitum Evrópudeildarinnar. Villa vann fyrri leikinn í Frakklandi, 0-1.

