Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. janúar 2026 13:43 Víkingar og Blikar hafa marga hildina háð síðustu ár og nú byrjar allt strax í fyrstu umferðinni. Vísir/Diego Íslandsmeistarar síðustu fimm ára, Víkingur og Breiðablik, munu mætast í fyrstu umferð Bestu deildar karla í fótbolta á komandi sumri. Opnunarleikurinn fer fram 10. apríl en umferðin klárast svo með fimm leikjum tveimur dögum síðar eða 12. apríl. Deildin er að byrja aðeins seinna en síðustu ár en sumarið 2025 var fyrsti leikur 5. apríl og árið áður byrjaði deildin 6. apríl. Upplýsingar um leiki sumarsins koma fram á heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands þar sem birtust drög að niðurröðun leikja í Bestu deild karla og kvenna. Aðrir leikir í fyrstu umferðinni eru eftirtaldir: KR-Keflavík, Valur-Þór, ÍBV-FH, KA-Stjarnan og Fram-ÍA. Fyrsti Akureyrarslagurinn í efstu deild í langan tíma verður þegar Þórsarar fá KA-menn í heimsókn 2. maí. Í lokaumferðinni fyrir úrslitakeppnina taka Íslandsmeistarar Víkings á móti Fram, ÍA fær KR í heimsókn, Þórsarar taka á móti FH-ingum, Valsmenn sækja Keflvíkinga heim, KA tekur á móti Blikum og Stjarnan fær Eyjamenn í heimsókn í Garðabæinn. Nýliðar Keflavíkur, Þórsarar, FH-ingar og Skagamenn spila öll tvo fyrstu leiki sína á útivelli en þau spila heimaleiki sína á náttúrulegu grasi. Fram, KR, KA og Valur byrja mótið aftur á móti á tveimur heimaleikjum. Þrjár síðustu umferðirnar í úrslitakeppni Bestu deildarinnar fara fram eftir nýja langa landsleikjahléð og fara því engir leikir fram í deildinni frá 21. september til 8. október. Það verður einnig landsleikjahlé frá 31. maí til 14. júní. Það verður aftur á móti ekkert hlé á meðan heimsmeistaramót karla stendur yfir frá 11. júní til 19. júlí. Deildarkeppni Bestu deildar karla fer fram frá 10. apríl til 6. september en úrslitakeppni karla fer fram frá 13. september til 25. október. Drögin í Bestu deild karla má finna hér en drögin í Bestu deild kvenna eru aðgengileg hér. Íslandsmeistarar Breiðabliks fá Þróttara í heimsókn í fyrstu umferð Bestu deildar kvenna 24. apríl en á sama tíma mætast Víkingar og Stjörnumenn í Víkinni. Fyrsta umferðin klárast svo með þremur leikjum daginn eftir eða eftirtöldum leikjum: Fram-ÍBV, Valur-Grindavík/Njarðvík og Þór/KA-FH. Fyrsta umferð kvenna hefst því strax eftir landsleikjahlé í apríl en annað landsleikjahlé er síðan frá 30. maí til 13. júní. Deildarkeppni Bestu deildar kvenna fer fram frá 24. apríl til 29. ágúst en úrslitakeppni kvenna fer fram frá 6. september til 4. október. Besta deild karla Besta deild kvenna Mest lesið Guðmundur svekktur eftir sniðgöngu: „Finnst þetta skammarlegt“ Handbolti Hlaupabrettið kemst ekki upp í hraða Baldvins Sport Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Fótbolti Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ Fótbolti Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Enski boltinn Mætum „Napóleon“ og lærisveinum hans í fyrsta leik á EM í handbolta Handbolti Lindgren segir að þetta verði ár Íslands Handbolti Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Fótbolti Sigvaldi ekki hafnað launalækkun Handbolti Danir voru líka að hugsa um að ráða Dag Handbolti Fleiri fréttir Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Tveir ungir varnarmenn til FH Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Róbert með þrennu í sigri KR Fram lagði Leiknismenn Landsliðsbræður Palestínu sameinast í Keflavík Bikarhetjan til KA Þrótti berst mikill liðsstyrkur úr Keflavík Jón Guðni aðstoðar Ólaf Inga Blikarnir eru búnir að missa 34 mörk og 25 stoðsendingar Birta eltir ástina og semur við Genoa Júlíus Mar seldur til Kristiansund Bæði Blikaliðin fá sánuklefa fyrir komandi tímabil Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Alfreð hættur hjá Breiðabliki Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Nýliðarnir fá bandarískan markvörð Júlíus sagður á förum frá KR til Noregs Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín Ingimar Stöle semur við Val Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Enn kvarnast úr liði Blika Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Þjálfar 2. flokk samhliða því að spila fyrir KR Sjá meira